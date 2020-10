Marquez: Moja miselnost ostaja enaka, skušal se bom čim prej vrniti

O natančnem povratku dirkača Repsol Honde Marca Marqeza še ne vemo veliko, a lahko bi se vrnil že konec oktobra, bolj verjetno pa na kateri od novembrskih dirk. O natančnem datumu ni želel govoriti niti sam, je pa privržence razveselil s sporočilom, da bo to prej kot pozneje. "Tako psihično kot fizično se počutim precej dobro. Kdaj se bom vrnil? Ne vem, zame je to jutri, toda to ne bo jutri. Mislim, da bo to prej kot pozneje. Moja miselnost ostaja enaka, skušal se bom čim prej vrniti, poskusiti meje roke, toda vedno ob upoštevanju časovnice zdravnikov,"je povedal Marquez.

"In potem, ko se bom vrnil na motor, bosta moja pristop in miselnost ostala enaka: napad. Tudi zato bom, ko se bom vrnil, potreboval dobre pogoje, 80 oz. 90 % roke, da bom lahko hiter že ob povratku," je še pojasnil Marquez. "Zanimivo je gledati dirke od doma, saj si lahko zastaviš tako zelo veliko vprašanj. Ko si na dirkališču, lahko razumeš marsikatero stvar, ki se zgodi med vožnjo, toda ko si doma, se ti zdi, da si daleč stran in se začneš spraševati stvari: kaj se je zgodilo? Kaj je to? Kaj zdaj poskušajo," je do letos nepoznano vlogo gledalca opisal Marquez. Ta je zaradi zloma desne nadlahtnice in poskusa prehitre vrnitve ter ponovne operacije izpustil več kot polovico aktualne sezone.

V izjemno razburljivi sezoni, kjer smo videli že šest različnih zmagovalcev, sicer vodi Fabio Quartararo, zmagovalec treh preizkušenj. Marc Marquez si bo ob povratku nedvomno prizadeval, da postane še eden v vrsti številnih različnih zmagovalcev v tej sezoni. Mu bo uspelo? Izvedeli boste na VOYO in Kanalu A, že ta konec tedna vas čakajo prenosi z VN Francije v Le Mansu.