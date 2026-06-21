Marquez mojstrsko opravil z Bagnaio za drugo zaporedno zmago

14.53

Marquez: "Vedel sem, da bo peklenska dirka."

Prvi odziv zmagovalca dirke za VN Češke Marca Marqueza: "Dobro me poznate in veste, da se nikoli ne predam. Za nami je super dirka, a v isti sapi ena najtežjih v dozdajšnjem delu sezone. Na koncu sem močno trpel, tudi motocikel se je precej mučil, a uspeli smo v nameri, da pridemo do zmage."