Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP
v živo

Marquez mojstrsko opravil z Bagnaio za drugo zaporedno zmago

Brno, 21. 06. 2026 13.34 pred dvema minutama 1 min branja 18

Avtor:
A.V.
Marc Marquez z ekipo Ducatija

Španski motociklistični šampion Marc Marquez je z novo mojstrsko predstavo prišel do druge zaporedne zmage, potem ko je slavil tudi pred dvema tednoma na dirki za VN Madžarske. Aktualni svetovni prvak je tokrat ugnal konkurenco v Brnu, na zmagovalnem odru pa sta končala še najboljši iz sobotnih kvalifikacij Ai Ogura z drugim in Francesco Bagnaia s tretjim mestom.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
14.53

Marquez: "Vedel sem, da bo peklenska dirka."

Prvi odziv zmagovalca dirke za VN Češke Marca Marqueza: "Dobro me poznate in veste, da se nikoli ne predam. Za nami je super dirka, a v isti sapi ena najtežjih v dozdajšnjem delu sezone. Na koncu sem močno trpel, tudi motocikel se je precej mučil, a uspeli smo v nameri, da pridemo do zmage."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
14.46

Bezzecchi ostaja vodilni v skupnem seštevku prvenstva

Italijanski dirkač Marco Bezzecchi, ki je bil zaradi fizičnega napada na delavca ob stezi po sobotni sprint dirki kaznovan, še vedno ostaja vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Njegova prednost pred najbližjim zasledovalcem Jorgejem martinom zdaj znaša devet točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
21/21

Marquez zasluženo do druge zaporedne zmage

Španski motociklistični šampion Marc Marquez je mojstrsko opravil s konkurenco in posledično prišel do druge zaporedne zmage.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20/21

Marquez na poti do druge zaporedne zmage

Če Marc Marquez uspe prečkati ciljno črto kot najhitrejši, bo prišel do svoje druge zaporedne zmage, saj je pred dirko v Brnu slavil tudi na Madžarskem pred dvema tednoma.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
17/21

Ogura in Bagnaia v tesnem boju za 2. mesto

Bagnaii očitno pojenjajo moči, kar je izkoristil Ai Ogura, ki je Italijana prehitel v 17. krogu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvo vrsto sta si privozila še Italijana Fabio Di Giannantonio ter Francesco Bagnaia, vodilni v SP Marco Bezzecchi na tovarniški Aprilii je končal na četrtem mestu, svetovni prvak Marc Marquez pa na petem. Vodilna v SP, Apriliina dirkača Bezzecchi in Jorge Martin, sta večino dirke vozila skupaj, potem pa je tri kroge pred koncem napako naredil Italijan in zletel v pesek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Martin je tako pridobil eno mesto, na koncu je bil za Di Giannantoniom peti, tako da je v seštevku malenkost zmanjšal zaostanek. Bezzecchi je ostal pri 180 točkah, Martin jih ima zdaj 165, Di Giannantonio je tretji (144).

motogp vn češke brno marc marquez ai ogura

Osvojil največ etap v zgodovini Toura, njegov 'najboljši prijatelj' pa je MotoGP dirkač

24ur.com Bagnaia po izenačenem boju do zmage, na zmagovalnem odru tudi Marquez in Bezzecchi
24ur.com Bagnaia krono Mugella predal Marcu Marquezu, sam pa ostal brez stopničk
24ur.com Bagnaia znova zmagal, Martin drugi, Acosta padel, kazen za Marca Marqueza
24ur.com Bagnaia po napaki Acoste dobil sprintersko dirko v Motegiju
24ur.com Alex Marquez brez prave konkurence do zmage, Bagnaia odstopil
24ur.com Bagnaia do sprinterske zmage pred domačimi navijači
24ur.com Marc Marquez ostaja kralj sprintov, Bagnaia končal na tleh
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Logik
21. 06. 2026 15.17
93 🏆👍
Odgovori
+1
1 0
DevilNo1
21. 06. 2026 15.16
MM93 = CAR
Odgovori
0 0
prost1
21. 06. 2026 15.12
No, to pa je presenečenje. Ampak po takem okrevanju je tega sposoben le Marc.
Odgovori
+0
1 1
RUBEŽ
21. 06. 2026 15.12
MM je legenda, pa lahko pišete kar želite. Še bi osvojil naslov v GP. Garant.
Odgovori
+0
1 1
Feraltribune
21. 06. 2026 14.54
Motogp počasi propada. Zanimanje upada po vsem svetu, izgublja bitko s Formulo 1. Že samo podatek, da je na 24ur, med in po glavni dirki le 8 komentarjev, pove več kot vse besede. Kaj je razlog? Predvsem pomanjkanje karizmatičnih dirkačev. Marquez je brez vsake karizme, nikogar na svetu ne zanima nič o njem ampak so ljudje indiferentni do njega. Vseeno jim je. Ostali dirkači pa so še veliko manj karizmatični. Krizni časi za motogp bse dokler ne pride nek dirkač ki bo resnično zanimal množice. Med trenutnimi takšnega ni.
Odgovori
-9
4 13
dark Cat
21. 06. 2026 14.58
Ce hoves gledat klovne idi v cirkus
Odgovori
+5
6 1
Cenb77
21. 06. 2026 14.50
hhehehehehe... rumenkoti boste še jokal letos... 60+ pik vam je pobral v 2 dirkah.... BRAVO MM93...!!!
Odgovori
+9
14 5
Boris Kavčič
21. 06. 2026 14.54
brez ene roke...
Odgovori
+2
4 2
The T3chnics
21. 06. 2026 14.44
Kje ste ljubitelji Rossija, Fenatija in Bezzeccija?
Odgovori
+8
13 5
Boris Kavčič
21. 06. 2026 14.55
brcamo ,kloftamo
Odgovori
+0
1 1
motorist_mb
21. 06. 2026 14.42
MM z lahkoto 💪
Odgovori
+12
15 3
Feraltribune
21. 06. 2026 14.29
V Nemčiji so dirke Motogp prenašajo na Sky Deutschland in DF1. Nobena postaja med dirko nima reklam. Seveda, saj jso nemško gospodarstvo in nemška podjetja pravi palčki proti slovenskim velikanom tipa TC Motoshop ali Yogi center Velenje.
Odgovori
+7
7 0
Boris Kavčič
21. 06. 2026 14.56
no ja..je vsaj mali ekran...pred časom pa katastrofa
Odgovori
+1
1 0
dark Cat
21. 06. 2026 13.56
Martin bo v pesku
Odgovori
-4
0 4
colski
21. 06. 2026 12.35
Pozabili ste omeniti, da ima Jorge Martin kazen dvojnega dolgega kroga, ki si jo je prislužil na prejšnji dirki
Odgovori
+4
5 1
dark Cat
21. 06. 2026 12.50
Vazno, da je razlagalnik
Odgovori
+1
2 1
dark Cat
21. 06. 2026 12.15
Spet vprasanje v naslovu?
Odgovori
+0
1 1
dark Cat
21. 06. 2026 10.53
Se prepisat na znate, da je bil MAR drugi
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Kam na morje z otroki? Rovinj je top izbira za družine
Ko se svet ustavi: Vplivnica o življenju po smrti sina
Ko se svet ustavi: Vplivnica o življenju po smrti sina
Ko najstnik noče na počitnice: kaj zdaj?
Ko najstnik noče na počitnice: kaj zdaj?
Hrvaški pevec ujet v najlepših družinskih trenutkih letošnjega poletja
Hrvaški pevec ujet v najlepših družinskih trenutkih letošnjega poletja
zadovoljna
Portal
Iz dneva v dan bolj zaljubljena
Tedenski horoskop: Leve čaka veliko strasti, raki čutijo povezanost z družino
Tedenski horoskop: Leve čaka veliko strasti, raki čutijo povezanost z družino
Najlepša pot ob Strunjanu: sprehod nad klifi, ki očara vsakogar
Najlepša pot ob Strunjanu: sprehod nad klifi, ki očara vsakogar
5 znamenj, ki jih čaka dolgo in mirno življenje
5 znamenj, ki jih čaka dolgo in mirno življenje
vizita
Portal
Borila se je s hudim nočnim potenjem in izgubo spomina: 'Mislila sem, da imam raka'
4 navade, ki razkrivajo prikrito težavo z alkoholom
4 navade, ki razkrivajo prikrito težavo z alkoholom
Se počutite nenavadno utrujeni? Morda gre za opozorilo telesa
Se počutite nenavadno utrujeni? Morda gre za opozorilo telesa
Vročina lahko spremeni krvni tlak: teh simptomov ne ignorirajte
Vročina lahko spremeni krvni tlak: teh simptomov ne ignorirajte
cekin
Portal
Tri znamenja, ki bodo do avgusta dala odpoved
Kampiranje na Hrvaškem dražje kot hotel?
Kampiranje na Hrvaškem dražje kot hotel?
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
moskisvet
Portal
Orgije v hotelih, afere s piloti in drzne ponudbe potnikov: nekdanja stevardesa razkrila skrivnosti
Opozorilo za turiste: hotel s petimi zvezdicami v Egiptu ni enak tistemu v Italiji ali Grčiji
Opozorilo za turiste: hotel s petimi zvezdicami v Egiptu ni enak tistemu v Italiji ali Grčiji
Plenice v prvih vrstah koncertov: Bizarna navada gorečih oboževalcev
Plenice v prvih vrstah koncertov: Bizarna navada gorečih oboževalcev
Šele po 40. letu se pokaže njihov pravi učinek: zdravnik svari pred temi živili
Šele po 40. letu se pokaže njihov pravi učinek: zdravnik svari pred temi živili
dominvrt
Portal
Kaj vaša vhodna vrata razkrivajo o vas?
Katere rastline izbrati za zeleno oazo v vaši kopalnici?
Katere rastline izbrati za zeleno oazo v vaši kopalnici?
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
voyo
Portal
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763