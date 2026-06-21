Marquez mojstrsko opravil z Bagnaio za drugo zaporedno zmago

Prvo vrsto sta si privozila še Italijana Fabio Di Giannantonio ter Francesco Bagnaia, vodilni v SP Marco Bezzecchi na tovarniški Aprilii je končal na četrtem mestu, svetovni prvak Marc Marquez pa na petem. Vodilna v SP, Apriliina dirkača Bezzecchi in Jorge Martin, sta večino dirke vozila skupaj, potem pa je tri kroge pred koncem napako naredil Italijan in zletel v pesek.
Martin je tako pridobil eno mesto, na koncu je bil za Di Giannantoniom peti, tako da je v seštevku malenkost zmanjšal zaostanek. Bezzecchi je ostal pri 180 točkah, Martin jih ima zdaj 165, Di Giannantonio je tretji (144).
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