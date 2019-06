Marquez: Montmelo mi še kar leži, toda ne morem reči, da mi zelo ustreza

"Vsa ta leta sem bil blizu zmage, zadnja tri leta sem vedno zaključil na drugem mestu. Smo na domačem terenu, vozil bom motiviran," je poudaril s 115 točkami vodilni dirkač v prvenstvu Marc Marquez , ki je v elitnem razredu na domači VN Katalonije okusil slast zmage leta 2014. Nato sta sledili dve zmagi Yamahe ( Jorge Lorenzo in Valentino Rossi ) ter dve zmagi Ducatija ( Andrea Dovizioso in Jorge Lorenzo ). Prav Ducatiju bi glede na karakteristiko steze morala proga najbolj ustrezati. A letos se je za močnega na ravninah pokazala tudi Honda, ki je tu naredila velik napredek. Tako kot v Mugellu utegnejo v Kataloniji imeti težavi pri Yamahi.

"Cilj je osvojiti novo lovoriko. Trenutno smo na dobri poti. Začel sem dobro, toda drugouvrščeni (Andrea Dovizioso, op,. p.) zaostaja le 12 točk. Naredil sem napako v Austinu (padec, op. p.) in ničle imajo svojo težo," se je 26-letnik iz Cervere uzrl proti bitki za naslov prvaka. "Vse skupaj je zelo tesno, toda počutim se močnega in pripravljenega na boj. Montmelo mi še kar leži, toda ne morem reči, da mi zelo ustreza. Poskušali se bomo prebiti na stopničke," je povedal Marquez."Cilj se je boriti za zmago, nato pa bomo videli, kaj se da storiti. Osnovni cilj so stopničke, nato pa če se vse poklopi, zmaga," je iskreno priznal Marquez.