Marquez: Motor je pomemben, toda dirkač naredi razliko

Ta se je ob povratku v karavano, pa čeprav le za promocijske namene, dodobra spomnil, kaj pomeni biti dirkač elitnega razreda. "Zame je že to, da sem si lahko nadel dirkaške čevlje in čelado, nekaj zelo lepega. Že to, da sem lahko stal oz. sedel na motorju, je bilo lepo. Saj od Montmeloja, ko sem obiskal ekipo, nikoli nisem sedel na motorju. Nikoli nisem nadel kombinezona, tako da je bilo to zelo lepo. Vzhičen sem, da bom spet lahko vozil motor. To je prvo, nato moram začeti sezono 2021. Ne vem, kdaj bom začel. To je zame glavno vprašanje, toda upam, da bo to prej kot pozneje, saj se iz dneva v dan oz. iz tedna v teden počutim bolje. Trenutno gremo korak za korakom, moramo biti potrpežljivi. 2021 bom začel – ne vem, kdaj, toda na pravilen način. V začetku februarja sem imel strokovni zdravniški pregled, od takrat pa lahko delamo na rehabilitaciji. Videli so, da se kost dobro celi, tako da sem začel z malce 'tršimi' treningi,"je pojasnil Marquez. Razkril je, da ga v začetku marca čaka nov zdravniški pregled, od katerega bo odvisno, ali bo lahko treninge stopnjeval ali ne.