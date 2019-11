Marquez na dirkah hiter, na cestah pa previden: Ne vozim po zadnji

"Če se na cesti zabavam toliko kot na dirkališču? Drugače je. Ko moram v Barcelono ali po opravkih v mesto pride prav. A to je drugačna vloga. Ko sem s prijatelji, se skupaj kam odpravimo. A s cestnim motociklom ne vozim po zadnji (zadnjem kolesu, op. a.). Prijateljem rečem, da če želijo, jim plačam in gremo na dirkališče. Zabičam jim, da naj gredo dirkat na dirkališče, ne izven njega. Kazni pa na motociklu še nisem dobil,"je MARCA citirala Marqueza.

Po silnem fotografiranju pričakoval, da mu ne bo potrebno voziti

Ta je že ob dirki na Sachsenringu spregovoril o tem, kako je potekal njegov preizkus znanja v Leridi, kjer naj bi mu predstojnik komisije šaljivo pripomnil, da je "od njega pričakoval več". Izpit sta sicer opravila skupaj z bratom Alexom Marquezom, ki je nedavno potrdil osvojitev naslova v razredu moto2.

"Rekli so nama, da bova šla na stezo, ko bodo zaključevali, da bova sama. Predstavnik komisije je bil, ko sva prišla, že tam, poleg njega pa njegov sin, bratranec, sestrična ... Fotografirala sva se in mislil sem, da nam bodo po vseh teh fotografijah in dejstvu, da smo sami, rekli samo, da sva izpit položila. A ni bilo tako. Nadela sva si kombinezon, čelado in rokavice ter opravila preizkus,"je zgodbo obnovil Marquez, ki priznava, da ima ob vožnji s 350 km/h na dirkališču večji občutek varnosti.

'Na ulici so tveganja povsod okoli tebe'

"Bolj varno se počutim na dirkališču, saj to počnem od malih nog,"je nadaljeval Marquez. "Poleg tega je raven varnosti zdaj izjemno visoka. Tveganje vedno obstaja, vedno je nekaj tveganja. Vsi gremo v isto smer in vsi smo profesionalci. Medtem pa na ulici ni težava v tebi. Tveganja so povsod okoli tebe. Poleg tega lahko na cesti naletiš na nepričakovane reči. Že z avtomobilom je težko, na motociklu pa še bolj. Moraš voziti še s kančkom več razuma. Najbolj uživam v potrpežljivi in počasni vožnji. Pred petimi leti mi je moja mama rekla: 'Ti ne smeš imeti vozniškega izpita za motocikle!' Saj sem šel na vse ali nič. Zdaj, ko so minila leta, čeprav sem še vedno mlad, saj jih imam šele 26 (let, op. a.), samega sebe vidim drugače. Ponovno sem premislil o vsem skupaj,"pravi osemkratni svetovni prvak.

"Zavedam se nevarnosti, ki prežijo. Samega sebe sem presenetil, kako potrpežljiv sem lahko. Zdaj sem sproščen, kar je bilo pred petimi leti nemogoče. V mislih sem vedno želel biti tekmovalen. Zdaj sem bolj umirjena oseba. Tako osebno kot v smislu dirkača sem postal bolj zrel. To se včasih pozabi, a smo fantje, ki zorimo pred kamero in z mikrofoni vmes. To mi pravijo ljudje, ki pravijo, da se jim zdim mirnejši. Vedno sem bil impulziven, toda ta impulz znam zdaj bolje nadzorovati, tako na dirkališču kot izven. Drugačni so impulzi sreče, kot denimo takrat, ko premagam brata. Teh impulzov ne želim nadzirati. Impulz sreče se zgodi malokrat in ko se zgodi, ti ga ni potrebno nadzirati,"se je opisal Marquez.

Nasvet šampiona: Ključno je, da narediš veliko kilometrov

Razkril je še, da se po mestu raje prevaža z motocikli, na daljše razdalje pa z avtomobilom. Za vožnjo po mestu uporablja skuter X-ADV, a naj z njim še ne bi opravil več kot 1.000 kilometrov. Ker imata le enega, se po cesti z bratom Alexom še nikoli ni peljal, starejši od obeh bratov Marquez pa je na vprašanje, kaj bi svetoval mladim motociklističnim navdušencem, odgovoril:

"Predvsem naj bodo razumni. Veliko dni moraš preživeti na motociklu. Ključno je, da narediš veliko kilometrov. To stoodstotno priporočam. Moč naj vas na začetku prav nič ne zanima. Nato, ko boste že imeli izkušnje, je to nekaj drugega. Jaz nisem takoj začel z motociklom (razreda, op. a.) motoGP. Začel sem v nižjih razredih in nato napredoval. Ni si potrebno želeti, da bo prvi motocikel, ki ga boste imeli, že takoj najmočnejši."