Marquez na ogrevanju za skoraj pol sekunde hitrejši od konkurence

V Austinu je danes čas še za sklepno dejanje dirkaškega vikenda za VN Amerik. Marc Marquez, ki je zmagal že na kvalifikacijah in je nato slavil še na sobotni sprinterski dirki, je bil danes na jutranjem ogrevanju ponovno najhitrejši. Španec je bil za skoraj pol sekunde hitrejši od najbližjega zasledovalca Francesca Bagnaie in se s tem utrdil na mestu glavnega favorita za zmago na nedeljski klasični preizkušnji. S prenosom dirke na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.15.