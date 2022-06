Marquez na počitnicah pokazal novo brazgotino

Kot je za neuničljivega Marqueza običajno, je pozitiven in optimističen, vsekakor bo ponovno skušal najti pot nazaj in se boriti za najvišja mesta. Od operacije so minili trije tedni, Marquez pa začenja z rahlimi obremenitvami. "Moji občutki so zaenkrat pozitivni, ker nimam nikakršnih bolečin, kar je zelo pomembno. Vse to mi omogočata počitek in sledenje zdravniškim navodilom, kot so zdrava prehrana, veliko tekočine in sprehod z mojimi psi. Pomembno je, da telo ni neaktivno," je pred dnevi po zadnjem zdravniškem pregledu povedal Marquez. Že čez nekaj tednov ga čaka nov posvet z zdravniki, ki bo pokazal, kako napreduje njegovo okrevanje.