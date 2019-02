Marquez najhitrejši, a miri: Nisem sposoben odpeljati dirke

Čeprav je pred dnevi šele prvič po lanskem novembru sedel na motocikel, ko je v bližini domače Cervere preizkusil minimoto motocikel, je Marc Marquezhitro dokazal, zakaj je petkrat v zadnjih šestih sezonah osvojil naslov svetovnega prvaka v elitnem motociklističnem razredu. Španec je namreč postavil najhitrejši čas uvodnega dne testiranj v Sepangu, pa čeprav v Maleziji nastopa pod vplivom močnih protibolečinskih tablet, saj je bolečina v operiranem ramenu izjemno huda predvsem v levih zavojih in na točkah zaviranja, ko je telo dirkača pod hudimi obremenitvami.

Pred odhodom v Azijo je svetovni prvak celo dejal, da se ne bo obremenjeval s časi, saj je pričakoval, da ne bo hiter. Večji pomen je dajal na razvoj motocikla, ki bo seveda najbolj pomemben v prihajajoči sezoni. Kljub najhitrejšemu času je pomiril zbrane novinarje v Sepangu in jim dejal, da je lahko hiter v enem samem krogu, ne more biti pa konstanto hiter v več zaporednih krogih. Takrat so bolečine enostavno prehude in njegovo telo takšnih naporov še ne zdrži. Je pa dober pokazatelj, da je pospešena rehabilitacija učinkovita in da bo Marc bržčas res stoodstotno pripravljen, ko bodo v Katarju prvič ugasnile rdeče luči in bo na sporedu prva dirka sezone.

"Brez težav sem hiter en, dva, tri kroge, brez težav. To ne predstavlja nikakršnega problema. Da pa grem na stezo in poskušam opraviti simulacijo dirke, to pa je trenutno nemogoče," je uvodoma po prvem dnevu testiranj v Sepangu dejal svetovni prvak, ki je prvi dan odpeljal 29 krogov. Manj jih je opravil zgolj testni dirkač moštva KTM Mika Kallio, ostali dirkači pa so jih opravili nekje med 40 in 60. Največ, sicer novinec med elito, Fabio Quartararo, ki je na dirkališču SIC obkrožil 65-krat.