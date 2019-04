Vinales najbližji Marquezu na prvem treningu v Austinu

Po uvodnih dveh preizkušnjah v Katarju in Argentini so se dirkači preselili v ZDA, kjer jih do nedeljske dirke čakajo treningi in v soboto nato kvalifikacije. Na lestvici razreda motoGP vodi Hondin Marc Marquez (45 točk), drugi je Ducatijev Andrea Dovizioso (41), tretji je njegov rojak na Yamahi Valentino Rossi (31).

"Če gre verjeti zadnjim vremenskim napovedim, nas že v sobotnih kvalifikacijah čakajo nestanovitne razmere, kar nam bo še dodatno otežilo delo. Čeprav se na stezi nahaja kar nekaj lukenj, se tu počutim zelo dobro. Treba bo ubrati ustrezno taktiko, strategijo za najbolj odločilne trenutke. Steza v Austinu od dirkačev zahteva najboljšo mogočo telesno pripravljenost. Sam se odlično počutim, tako fizično kot mentalno. Bom pa moral biti zelo pazljiv, saj bi me že najmanjša napaka oddaljila od začrtanih ciljev,"pravi pred prvimi preizkušnjami aktualni svetovni prvak razreda motoGP in tudi vodilni v točkovanju letošnje sezone.

Najprej so bili na sporedu prvi prosti treningi v vseh treh razredih, dogajanje se je pričelo ob 16. uri s treningom razreda moto3, sledil je trening razreda motoGP, prvi sklop so sklenili dirkači razreda moto2. Marquez je postavil najhitrejši čas na prvem prostem treningu (2:05.311), drugo mesto je zasedel Maverick Vinales, ki se je najbolj približal Špancu, zaostal je le 78 tisočink sekunde, tretji je bil Jack Miller. Sledili so Dovizioso, Rossi in kot šesti Pol Espargaro. Dirkači so se morali kar privajati na stezo z veliko grbin, Marquez je bil slabi dve sekundi počasnejši od svojega rekorda na tej stezi, ki ga je postavil leta 2014. Španec je najhitrejši čas postavil dobrih pet minut pred koncem prvega treninga. Najboljši novinec je bil Fabio Quartararo na sedmem mestu.