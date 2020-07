Testiranja v Jerezu: Prvi del testiranj Marquezu, drugi Vinalesu

Z izjemo Marca Marqueza, ki je malce odskočil od konkurence, je bil prvi del sredinih testiranj izjemno izenačen: prvih 15 dirkačev se je namreč zvrstilo znotraj ene sekunde. Aktualni prvak razreda motoGP, ki je s Hondo tudi v tej sezoni prvi favorit za osvojitev naslova, je bil edini, ki se je v prvem delu uspel spustiti pod čas 1 minute in 38 sekund. Z 252 tisočinkami sekunde mu je sledil rojakAlex Rins (Suzuki), tretji pa je bil izkušeni Italijan, 41-letni Valentino Rossi z Yamaho (+ 0,281 s). Zelo dober čas je uvodoma postavil tudi Aleix Espargaro z Aprilio, saj je za Marquezom zaostal le za 344 tisočink sekunde. Da bo med kandidati za najvišja mesta je potrdil tudi francoski up Fabio Quartararo (+0,371), za katerega bo to šele druga sezona v razredu motoGP. Dobro se je odrezal še en Hondin dirkač, in sicer Cal Crutchlow na šestem mestu (+ 0,372). Šele na sedmem pa najdemo prvega Ducatijevega dirkača –Jacka Millerja (+ 0,407).