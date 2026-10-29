Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Marquez presenetil z napovedjo: Obstaja 70-odstotna možnost, da se upokojim

Ljubljana, 29. 10. 2026 15.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Marc Marquez bi se po sezoni 2028 že lahko poslovil od dirkanja.

Aktualni svetovni prvak v razredu MotoGP Marc Marquez je pred nadaljevanjem sezone v Maleziji namignil, da bi lahko po koncu pogodbe z Ducatijem končal bogato dirkaško kariero. Špancu se bo aktualna pogodba z Ducatijem iztekla po sezoni leta 2028, po kateri bo, kot pravi Marquez, več možnosti, da se upokoji, kakor da nadaljuje z dirkanjem.

Marc Marquez bo ob izteku aktualne pogodbe z Ducatijem leta 2028 star 35 let, kar ga bo uvrščalo med starejše dirkače v karavani MotoGP. Španec je pred nadaljevanjem sezone v Sepangu razkril, da bi se lahko po tem, ko mu bo pri italijanskem moštvu potekla pogodba, upokojil. K Špančevi odločitvi bi lahko pomembno prispevale tudi številne poškodbe, ki jih je Marquez utrpel skozi celotno kariero.

Preberi še Martin se kljub zlomu roke po manj kot tednu dni vrača na motocikel

Španec je med intervjujem, ki ga je dal za Autosport, razkril načrte za prihodnost: "Trenutno še ne vem točno, a če bi moral podati številko, bi rekel, da obstaja 70-odstotna možnost, da se bom v treh letih upokojil, in 30-odstotna možnost, da bom še vedno dirkal," je dejal Marquez. Kljub temu da devetkratni svetovni prvak še vedno ostaja konkurenčen v najelitnejšem razredu, izjava nakazuje, da 33-letnik že resno premišljuje o življenju po dirkanju.

Marc Marquez bi se po sezoni 2028 že lahko poslovil od dirkanja.
Marc Marquez bi se po sezoni 2028 že lahko poslovil od dirkanja.
FOTO: Profimedia

Marqueza so po tem, ko je dolga leta dominiral v najelitnejšem razredu, od leta 2020 pestile poškodbe, ki so mu onemogočile boj za naslov. Vse do lanske sezone, ko je Španec sestavil izvrstno sezono in prišel do tako želenega sedmega naslova v razredu MotoGP in skupno devetega v karieri. 33-letnik je na dobri poti, da bo letos osvojil že osmi naslov v elitnem razredu, s čimer bi se na prvem mestu po številu naslovov izenačil z legendarnim Giacomom Agostinijem, obenem pa bi prehitel dolgoletnega rivala Valentina Rossija, ki je kariero zaključil pri sedmih naslovih.

Preberi še 'Marc Marquez bo napadal. Njegovo najboljšo dirko bomo šele videli'

Marquezove možnosti za osmi naslov so se po Avstraliji še nekoliko povečale, saj je glavni konkurent v boju za prvenstvo Jorge Martin na Phillip Islandu padel in si zlomil roko. Dirkač Aprilie bo kljub bolečinam, ki jih še vedno čuti po padcu, nastopil na prvem prostem treningu v Maleziji, po katerem bo opravil še dodatni pregled, na katerem bodo sodniki ocenili, ali je sposoben nadaljevati dirkaški vikend.

Motociklisti elitnega razreda bodo v Sepangu prvi prosti trening opravili v petek ob 3.45, nato pa bo ob 8.00 sledil še drugi prosti trening. Celotno dogajanje boste lahko spremljali v prenosu na VOYO.

Urnik za Veliko nagrado Malezije.
Urnik za Veliko nagrado Malezije.
FOTO: 24ur.com
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
motogp marc marquez upokojitev

Martin se kljub zlomu roke po manj kot tednu dni vrača na motocikel

24ur.com Marc Marquez bo lahko že v Valencii testiral Ducatija
24ur.com Pričakovano je postalo uradno: Marc Marquez prihodnjo sezono pri Gresiniju
24ur.com Marquez? Naslednjo sezono bo v igri za naslov
24ur.com 'Marc se bo upokojil, če mu naslednja sezona ne bo šla po načrtu'
24ur.com Marc Marquez potrdil, katerega Ducatija bo vozil v prihodnji sezoni
24ur.com Marquez po operaciji že doma, njegova prihodnost pa sproža vse več vprašanj
24ur.com KTM potrdil prihod Alexa Marqueza
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
David Beckham uresničil sanje malemu oboževalcu z Downovim sindromom
David Beckham uresničil sanje malemu oboževalcu z Downovim sindromom
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
Redko dekliško ime, ki pomeni bogastvo
Redko dekliško ime, ki pomeni bogastvo
zadovoljna
Portal
Tragična smrt 32-letne vplivnice pretresla sledilce: za seboj je pustila triletnega sina
4 znamenja, pri katerih bo retrogradni Merkur odprl stare rane
4 znamenja, pri katerih bo retrogradni Merkur odprl stare rane
Hči filmske ikone prišla brez majice in ukradla vse poglede
Hči filmske ikone prišla brez majice in ukradla vse poglede
To je jakna, ki jo modne navdušenke nosijo namesto plašča
To je jakna, ki jo modne navdušenke nosijo namesto plašča
vizita
Portal
Ena doza protitelesa zaustavila virus, podoben virusu HIV
Od 40 cigaret na dan do življenja brez dima: kako prenehati?
Od 40 cigaret na dan do življenja brez dima: kako prenehati?
Zdravje po 50. letu: zakaj so vaša pljuča bolj na udaru
Zdravje po 50. letu: zakaj so vaša pljuča bolj na udaru
Zakaj sta lahko že dve minuti raztegovanja na uro dovolj
Zakaj sta lahko že dve minuti raztegovanja na uro dovolj
cekin
Portal
Kam vsak mesec izgine 100 €, ne da bi opazili?
Večina misli, da spada med srednji razred. Številke kažejo drugače
Večina misli, da spada med srednji razred. Številke kažejo drugače
Premožnejši upokojenci imajo skupno navado
Premožnejši upokojenci imajo skupno navado
Najbolj drzna upokojitvena ideja desetletja doživela 'brodolom'
Najbolj drzna upokojitvena ideja desetletja doživela 'brodolom'
moskisvet
Portal
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
Umrla priljubljena igralka: Odločila se je za medicinsko podprto smrt
Umrla priljubljena igralka: Odločila se je za medicinsko podprto smrt
Mate Rimac pritisnil na plin v Bugattiju s 1.800 konjskimi močmi
Mate Rimac pritisnil na plin v Bugattiju s 1.800 konjskimi močmi
dominvrt
Portal
Več kot 10 milijonov ogledov: finski šov s pasjimi mladički osvaja svet
Imate doma ciklamo? To naredite še pred zimo, da bo čim dlje cvetela
Imate doma ciklamo? To naredite še pred zimo, da bo čim dlje cvetela
Majhna napaka na oknu, večji stroški pozimi: teh znakov ne prezrite
Majhna napaka na oknu, večji stroški pozimi: teh znakov ne prezrite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
okusno
Portal
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Popolna priloga mesu v omaki: Hrustljava in mehka hkrati
Popolna priloga mesu v omaki: Hrustljava in mehka hkrati
Sodniki MasterChefa so bili navdušeni: Tanjino jed lahko pripravite tudi doma
Sodniki MasterChefa so bili navdušeni: Tanjino jed lahko pripravite tudi doma
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Barbar
Barbar
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022