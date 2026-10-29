Marquez presenetil z napovedjo: Obstaja 70-odstotna možnost, da se upokojim

Marc Marquez bo ob izteku aktualne pogodbe z Ducatijem leta 2028 star 35 let, kar ga bo uvrščalo med starejše dirkače v karavani MotoGP. Španec je pred nadaljevanjem sezone v Sepangu razkril, da bi se lahko po tem, ko mu bo pri italijanskem moštvu potekla pogodba, upokojil. K Špančevi odločitvi bi lahko pomembno prispevale tudi številne poškodbe, ki jih je Marquez utrpel skozi celotno kariero.

Španec je med intervjujem, ki ga je dal za Autosport, razkril načrte za prihodnost: "Trenutno še ne vem točno, a če bi moral podati številko, bi rekel, da obstaja 70-odstotna možnost, da se bom v treh letih upokojil, in 30-odstotna možnost, da bom še vedno dirkal," je dejal Marquez. Kljub temu da devetkratni svetovni prvak še vedno ostaja konkurenčen v najelitnejšem razredu, izjava nakazuje, da 33-letnik že resno premišljuje o življenju po dirkanju.

Marc Marquez bi se po sezoni 2028 že lahko poslovil od dirkanja. FOTO: Profimedia

Marqueza so po tem, ko je dolga leta dominiral v najelitnejšem razredu, od leta 2020 pestile poškodbe, ki so mu onemogočile boj za naslov. Vse do lanske sezone, ko je Španec sestavil izvrstno sezono in prišel do tako želenega sedmega naslova v razredu MotoGP in skupno devetega v karieri. 33-letnik je na dobri poti, da bo letos osvojil že osmi naslov v elitnem razredu, s čimer bi se na prvem mestu po številu naslovov izenačil z legendarnim Giacomom Agostinijem, obenem pa bi prehitel dolgoletnega rivala Valentina Rossija, ki je kariero zaključil pri sedmih naslovih.

Marquezove možnosti za osmi naslov so se po Avstraliji še nekoliko povečale, saj je glavni konkurent v boju za prvenstvo Jorge Martin na Phillip Islandu padel in si zlomil roko. Dirkač Aprilie bo kljub bolečinam, ki jih še vedno čuti po padcu, nastopil na prvem prostem treningu v Maleziji, po katerem bo opravil še dodatni pregled, na katerem bodo sodniki ocenili, ali je sposoben nadaljevati dirkaški vikend. Motociklisti elitnega razreda bodo v Sepangu prvi prosti trening opravili v petek ob 3.45, nato pa bo ob 8.00 sledil še drugi prosti trening. Celotno dogajanje boste lahko spremljali v prenosu na VOYO.