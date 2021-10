Marquez: Zdaj je prišel čas za trdo delo in borbo proti Quartararoju

Naslednji cilj sta zadnji dirki sezone

Španec si kljub zaporednima zmagama v Ameriki in Italiji na zadnjih dveh dirkah sezone na Portugalskem in v Španiji ni zastavil previsokih ciljev. "Osredotočili se bomo na to, da poskušamo dirki zaključiti med prvimi petimi. Mogoče taka pričakovanja delujejo preveč konservativna, ampak med dirkama bomo imeli samo teden dni odmora in ne vem, kako se bom na njih počutil," je pred zaključkom sezone previden šestkratni prvak.