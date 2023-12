Marquez? Naslednjo sezono bo v igri za naslov

Marc Marquez ima v motociklizmu sicer skupno osem naslovov svetovnega prvaka, v novi ekipi pa bo dirkal skupaj z bratom Alexom Marquezom. Lastnica ekipe Gresini Nadia Padovani ves čas poudarja, da gre za prelomen trenutek. "Za družino Gresini je to zgodovinski trenutek. Dejstvo, da se je Marc Marquez odločil dirkati z nami v prihajajoči sezoni, je naravnost fantastično, in izjemno sem vesela, da lahko to uradno objavim. V manj kot eni sezoni smo se zelo zbližali z njegovim bratom in Marca bomo pozdravili na enak način," je za Corriere Dello Sport med drugim dejala lastnica Gresinija. "Velike zasluge gredo Luigiju Dall'Igni, ki je še enkrat več dokazal, kakšen mojster kadrovanja je. Ducati je v svojo razširjeno družino dobil osemkratnega šampiona kraljevega razreda in to celo za dirkanje v poltovarniški ekipi. Pravi Marc Marquez v motociklistični karavani je pravzaprav Luigi Dall'Igna," je bil za Corriere Dello Sport slikovit šef Pramaca Paolo Campinoti.