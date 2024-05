Marquez: Naslednjo sezono me zanima le boj za naslov prvaka

Skoraj vso slavo VN Francije v Le Mansu je minuli dirkaški vikend z dvojčkom zmag kakopak pobral Španec Jorge Martin. Delček le-te je pripadel tudi osemkratnemu šampionu Marcu Marquezu, ki je z drzno vožnjo na nedeljski preizkušnji pridno plezal v ospredje in se zaustavil na končnem drugem mestu, potem ko je v samem finišu strl tudi aktualnega prvaka, Italijana Francesca Bagnaio. Španec je očitno prišel na "okus" in sporoča, da ga v naslednji sezoni zanima zgolj in samo boj za laskavi naslov. V tej smeri zahteva tudi primerno "opremo" ... Naslednja dirka bo čez slaba dva tedna v Barceloni.

Jorge Martin (Pramac Ducati), vodilni v skupnem seštevku svetovnega motociklističnega prvenstva v elitnem razredu motoGP, je zmagovalec klasične dirke za VN Francije v Le Mansu. Španec je dosegel dvojček zmag, saj je bil prvi tudi na sobotnem sprintu. Tako kot v soboto je bil tudi na osrednji tekmi dirkaškega vikenda v Le Mansu na drugem mestu Marc Marquez (Gresini Ducati).

Na osrednji dirki VN Francije je sicer dolgo vodil svetovni prvak Francesco Bagnaia iz tovarniške ekipe Ducati, a ga je Martin šest krogov pred koncem prehitel in vodstva ni več spustil iz rok. Prav v zadnjem krogu pa je Bagnaio napadel še Marquez in se prebil na drugo stopničko, Bagnaia je končal na tretjem mestu. Marquez je imel v začetnem delu dirke nekaj težav, ko se je prebijal mimo Mavericka Vinalesa in Fabia Di Giannantonia, a ko je bil na tretjem mestu, je počasi manjšal razliko do vodilne dvojice. V zadnjih krogih je bil nato tudi dovolj blizu za napad, ki ga je izvedel pol kroga pred koncem ter se prebil mimo Bagnaie.

"Lepa bitka, na startu nisem bil najboljši, a sem imel dober ritem in sem lahko napadel na koncu. Bilo je nekaj priložnosti, v zadnjem krogu pa sem si rekel, zakaj pa ne. Super zadovoljen sem," se je smejalo Marquezu, ki kot edini madež dirkaškega vikenda navaja slab razplet v kvalifikacijah.

"A sem vedel, da bom na dirki konkurenčen, pričakoval sem, da bom v zadnjih petih krogih hiter, morda celo najhitrejši na stezi. In res, izkoristil sem dobre občutke in hitri dirkalnik. Vesel sem, kako se je vse skupaj razpletlo. Dognal sem, da sem konkurenčen za najvišja mesta. Dober občutek je to," je Gazzetti Dello Sport še zaupal dirkač iz Cervere. "Jorge in Pecco sta bila v Le Mansu zelo hitra, zato je prijetno spoznanje, da sem jima konkurenčen."

Marquez že razmišlja o naslednjih sezonah Spoznanje, da se priključuje tistim, ki odločajo o razpletu na in pri vrhu, osemkratnemu šampionu zelo godi. Prišel je "na okus" in gleda naprej ... Kot poroča ugledni rožnati časnik, 30-letni Španec računa na mesto na tovarniškem dirkalniku Ducatija, v nasprotnem primeru je pripravljen tudi oditi.

