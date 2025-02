Marquez: Naslov? Vse je odvisno od mene

Če se po jutru dan pozna, natančneje, če so testiranja v Buriramu pravi pokazatelj moči, potem bo prihajajoča motociklistična sezona (tudi in) predvsem v znamenju Španca Marca Marqueza, ki je od konca lanske sezone član tovarniške ekipe Ducatija. Osemkratni šampion trdi, da je pripravljen na borbo za nov naslov ...

Marc Marquez je bil na obeh testiranjih pred vsemi in tudi tako tekmecem predčasno vrgel rokavico. Španec se bližajočega začetka sezone še kako veseli, saj je z novo ekipo, ki prihaja iz Borga Panigaleja že na - ti.

V razredu motoGP bodo v sezoni 2025 trije novinci, Španec Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Japonec Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) in Tajec Somkiat Chantra (Honda LCR).

Nekdanji svetovni prvak je v predlanski sezoni presedlal k poltovarniškki ekipi Ducati Gresini, pred prihajajočo pa je član tovarniške ekipe Ducatija. Marquez, tretji v sezoni 2024, je na testih kazal obrise šampiona ... "Nekaj so testiranja, drugo pa dirke. Občutek je dober, saj smo veliko uporabnega izvedeli na testiranjih, rezultate pa ne bi primerjal s tekmeci. Važno je, da se dobro počutim, vse drugo še pride," je Gazzetti Dello Sport hitel razlagati 32-letni dirkač iz Cervere, ki je vesel z "opremo" s katero bo nastopil v prihajajoči sezoni.

"Pri 32 letih si bolj občutljiv, predvsem pa dojemljiv za vse. Sem član najboljše ekipe v paddocku in bom dirkal z najboljšim dirkalnikom med vsemi. Kaj si lahko še želiš," se sprašuje osemkratni motociklistični šampion. O novem kolegu iz ekipe Francescu Bagnaii pa ...

Marc Marquez FOTO: MotoGP icon-expand

"Če bi bila stara nekje od 20 do 25 let, potem bi skupaj tvorila tempirano bombo, ki je je tik pred eksplozijo. Priznam, ne vem, kako bi se to končalo. Sedaj, ko sva precej bolj izkušena, jaz na nek način tudi že dirkaško v letih, je vse skupaj lažje. Sploh, ker je Pecco umirjen in uravnotežen možakar. To vsekakor pomaga pri najinem odnosu."

Kakšnega Marca Marqueza lahko pričakujemo v tekoči sezoni? "Bolj umirjenega in spravljivega. Veliko je že za mano, tako da bo veliko situacij, ki sem jih v karieri že doživel. Verjamem, da lahko s trezno glavo in marljivim delom skupaj z ekipo dosežem veliko. Naslov? vse je odvisno od mene. Bolj kot od tekmecev. Seveda pa bom naredil vse, da pridem do laskavega naslova," je samozavesten Marc Marquez.

Ducati Lenovo Team 2025 Francesco Bagnaia in Marc Marquez FOTO: Ducati icon-expand

Marquez: Sem drug človek in dirkač, kot pred leti

Španec je rožnatemu športnemu časniku še zaupal, da to nit tisi fant iz šampionskega obdobja 2013-2019. "Z leti pride modrost. In tudi pamet, na nek način. Ne greš z glavo skozi zid na dirki, ne tvegaš vsega za vsako ceno. Ugotovil sem, da ni treba tvegati vseh 25 krogov na tekmi, pač pa zgolj tistih nekaj ključnih. 5-6 recimo," je bil milanskemu časniku slikovit Marquez in se za konec iskrenega pogovora z uglednim športnim časnikom spomnil na leta pri Hondi.