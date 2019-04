Marquez nasmejal Rossija: Najin pozdrav v Argentini 'podoben' poljubu z dekletom

Pred najboljšimi dirkači v kraljevem razredu MotoGP je tretja dirka sezone za VN Amerik v Austinu. Po uvodnih dveh preizkušnjah v Katarju in Argentini so se že nakazale smernice, kako bi lahko potekala sezona 2019, za katero ima aktualni svetovni prvak Marc Marquez znova najvišje mogoče načrte.



Na novinarski konferenci je bila motociklistična druščina na čelu z omenjenim Marquezom, Valentinom Rossijem, Andreo Doviziosom in druščino zelo dobro razpoložena. Predvsem prvi je po izjemni dirki v Argentini, kjer je 'udaril' z vso močjo in obenem s prepričljivo zmago poslal največjim konkurentom zelo jasno sporočilo o svojih ambicijah, poudaril, da ga kljub določenim spremembah na sicer eni od tehnično najzahtevnejših stez v dirkaški karavani zanima zgolj boj za najvišja mesta. "Na stezo v Austinu imam zelo lepe spomine. Tu sem bil vselej v ospredju, kar želim ponoviti tudi letos. Lani sem bil sicer diskvalificiran, a nič ne de, verjamem, da sem lahko tudi v nedeljo (z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO) v vrhu," je uvodoma pred zbrano množico novinarjev dejal Marquez, ki je v nadaljevanju spregovoril nekaj besed tudi o določenih konfiguracijskih spremembah na stezi.