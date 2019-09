Marquez brez špekulacij: Ne bom nadziral dirk, želim jih zmagati vse po vrsti

"Takšen podvig mu je ušel iz rok le na tistih dirkah, kjer tekme ni končal. Podatek, da je toliko časa v vrhu je zastrašujoč," piše El Mundo Deportivo, ki poudarja, da bi lahko Marquez prišel do novega naslova svetovnega prvaka tudi v primeru, da do konca sezone ne osvoji nobene dirke več. "Če bom do novega naslova prišel z desetimi zmagami, je vseeno bilje, kot da do njega pridem zgolj z devetimi," je bil kar malce nagajiv v razlagi serijski prvak kraljevega razreda, ki si želi do matematične potrditve novega naslova priti čim prej. "Zavedam se, da lahko naslov zgolj izgubim, vse je odvisno od mene samega."

Marquez je v zadnjem obdobju doživel kar nekaj zahtevnih sprememb v nastavitvah motocikla. Španec ne beži od dejstva, da je Honda specifična za upravljanje ... "Vem, da je naš motocikel zahteven za upravljanje. Ne moti me to, da moram pokazati še več. Da moram iz sebe iztisniti še več, če želim biti še naprej v vrhu." Honda je imela na zadnjih prizoriščih kar nekaj težav, ni samo Marquez tisti, ki se je soočal z njimi. "Čeprav sem na nekaterih zadnjih dirkah zmagal, pa mi je jasno, da težave so. Vidim in slišim to iz ust nekaterih drugih dirkačev Honde. Vem, da so naši fantje v garaži že pred časom diagnosticirali težavo in jo pospešeno odpravljajo."