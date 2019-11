Rossi je dobro preživel različne generacije

Če se je ob prihodu Jorgeja Lorenzav ekipo Repsol Honde omenjal "sanjski dvojec" z Marcom Marquezom, je hitro postalo jasno, da Majorčana v lovu za najvišjimi mesti čaka še veliko dela. A skupaj z nekaj padci in poškodbami se je Lorenzo od najboljših v karavani motoGP oddaljil bolj, kot je lahko kdorkoli pričakoval, medtem ko so se sredi sezone pojavljale tudi govorice, da so njegovi novi delodajalci po selitvi iz Ducatija tako razočarani nad njegovimi predstavami, da iščejo naslednika za sezono 2020.

Motocikel RC213V bo Lorenzo poskušal "razvozlati" v naslednjih mesecih oziroma dneh, če se vodilni možje seveda ne bodo odločili za odmevno spremembo na drugem sedežu tovarniške ekipe. Novo priložnost za prepričevanje vodilnega kadra Lorenzu prinaša že prihajajoči dirkaški konec tedna v valencijskem Chesteju, kjer bo poskušal izboljšati svojo najboljšo uvrstitev iz te sezone ‒ skromno 11. mesto iz Le Mansa.

'Nepredstavljivo'

"Ti trenutki, ki jih zdaj preživlja Jorge, me presenečajo. Presenečajo mene, njega in ekipo," je za italijanski športni časnik La Gazzetta dello Sport v Cerveri povedal Marquez, ki se je pred obiskom domačega mesta, kjer je s someščani in bratom Alexom Marquezomproslavil osvojena naslova, s Timom Gajserjemmudil tudi na avtosalonu v Milanu.

"Gre za moštvenega kolega in vsi upamo, da bo bolje ... Dela in poskuša, a zanj je to zelo težek trenutek, težko mu je na tem motociklu. Nepredstavljivo je, da se šampion znajde v takšnih okoliščinah. Ne predstavljam si takšnega (Lorenza, op. a.) še eno sezono,"je nadaljeval Marquez.

Pogodba pravi, da ostaja, torej ...

Lorenzo medtem sporoča, da trdo dela, da bi poiskal rešitev iz zagate. Čeprav naj bi se mu sprva porajalo nekaj dvomov, ali bi ostal v ekipi – Marquez je njegovo odločitev označil za "zelo osebno", pa je bolj ali manj odločen, da bo tudi v sezoni 2020 dirkal ob boku svetovnega prvaka.

"Njegova pogodba pravi, da bo ostal, zame torej ostaja,"o letošnjem moštvenem kolegu na tovarniškem motociklu še pravi Marquez. "A to je zelo osebna stvar. Toda res želi nekaj ukreniti."