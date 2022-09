VN Japonske: Guevara dobil preizkušnjo v najšibkejšem razredu, Ogura pa v moto2

Marc Marquez je po sobotnih kvalifikacijah dejal, da Velika nagrada Japonske ni pravi čas, da bi razmišljal o boju za prvo zmago po tem, ko se je ponovno vrnil v motociklistično karavano. Dirkač Honde si je sicer v deževnih razmerah pridirkal prvo startno mesto, in to po kar 1071 dneh suše. Toda dejstvo je, da Španec še vedno preizkuša svojo fizično pripravljenost po četrti večji operaciji na desni roki, ki si jo je hudo zlomil leta 2020. Dirko razreda moto3 je dobil Španec Izan Guevara, v moto2 pa Japonec Ai Ogura. Prenos na VOYO in Kanalu A. Sledi še dirka kraljevega razreda.

