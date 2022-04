Marquez: Nesreča Espargaroja mi ni ukradla 'posebnega' kroga

Marc Marquez je po nesrečnem razpletu sobotnih kvalifikacij za VN Portugalske, ko je končal na devetem mestu, dejal, da mu je nesreča moštvenega kolega na hondi Pola Espargaroja vzela le en krog, ki pa po njegovih besedah ni bil nič posebnega. Nedeljsko dogajanje v Portimau boste kot vedno lahko spremljali na VOYO in Kanalu A, z jutranjim ogrevanjem začenmo ob 10.20 uri.

Sobotne kvalifikacije v Portimau so bile kar precej naporne, saj so deloma potekale v popolnoma suhih razmerah. Pred tem je dirkačem na stezi nagajalo mokro vreme. To je pomenilo, da so se časi krogov v 15-minutni seji izboljševali, s tem, ko se je izboljševalo tudi stanje na dirkališču. Prvo mesto je pri tem nenehno menjevalo lastnike. Marc Marquez je bil v izteku kvalifikacijskega časa na dobri poti, da osvoji tako t.i. pole position, a mu je zaradi rumene zastave, ki jo je povzročil padec moštvenega kolega Pola Espargaroja, bil le ta odvzet.

Pri tem je Marquez padel na deveto mesto, vendar je na koncu priznal, da krog, v katerem je bil, ni bil "nič posebnega". Ravno tako ni niti pomislil o kakršnihkoli slabih občutkih glede Espargaroja. "Vesel sem zaradi hitrosti, ki smo jo pokazali ... malo je podobno dogajanju v Austinu," je povedal po zaključku kvalifikacij. "Vesel sem za hitrost, ki smo jo pokazali, a sem imel tudi kar precej nesreče. Na koncu so se vsi izboljšali, vsi so čakali na zadnje kroge, saj je steza postajala vse boljša."

Marquez je sicer priznal, da je bil v svojem zadnjem krogu precej dobro na poti. "Res pa je, da sem bil v dobrem krogu ... solidnem krogu, nič posebnega. Vedel sem, da sem v tem stanju običajno hiter, zato sem si rekel, dobro, naredil bom soliden krog. Nato pa sem v trenutku zagledal rumeno zastavo. Malo sem sicer upočasnil, toda želel sem zaključiti krog, da bi razumel, kje sem. Začnemo z devetega startnega mesta, sicer bi bilo bolje začeti iz prve ali druge vrste, toda ne smemo se pritoževati."

Iz prve štartne vrste bodo VN Portugalske začeli Johann Zarco (Pramac Racing), Joan Mir (Suzuki Ecstar) in Aleix Espargaro (Aprilia Racing).

Marquezov sobotni dan se je sicer začel s padcem na tretjem prostem treningu, pri čemer je na tleh pristal na glavi, toda ni utrpel posledic. Glede na njegove nedavne težave z dvojnim vidom je bil njegov ponovni padec razlog za zaskrbljenost. Čeprav se Španec zaveda tveganja, da bi se lahko težave vrnile, je mnenja, da je bil sobotni padec "normalen". "Seveda preden sem odpotoval v Austin, sem svojega zdravnika vprašal, kaj se lahko zgodi ob ponovnem padcu na glavo. Zdravniki so me opozorili na to, da ne pomeni vsakršen padec na glavo enakih težav. Padec v Indineziji je bil zares grozen," še doda.

icon-expand Marc Marquez bo štartal šele z devetega mesta FOTO: MotoGP

"Tukaj sem strmoglavil, pristal sem na glavi in nič se ni zgodilo. Res je, da me boli vrat, vendar je bil to običajen trk, nič posebnega." Za nedeljsko dirko Marquez pravi, da bo moral imeti srečo z izbiro in nastavitvijo pnevmatik, če bo želel odpeljati dobro dirko začenši iz devetega mesta. "Jutri bo ogrevanje zelo pomembno. Imeti moramo malo sreče glede izbire pnevmatik in glede postavitve baze, ker če nimaš osnovne nastavitve na ogrevanju, nimaš možnosti, da bi poskusil na dirki ... Torej če stvari delujejo bomo na dirki zagotovo dali vse od sebe," je še zaključil 29-letnik.