Aleix Espargaro: Marquez ni s tega planeta, toda z mojo vespo ne bi zmagal prvenstva

"Gledano skozi zgodovino je Repsol Honda sanjsko moštvo motoGP-ja in če bo imel to možnost, bo težko rekel ne. Gre za izjemen cilj. Mnogi govorijo, da je Honda zahteven motor, toda je trenutni prvak, najboljši motor, vsako leto v prvenstvu. Resnica je, da Marc Marquez ni s tega planeta, da je najboljši dirkač v zgodovini, toda z mojo vespo, ki jo imam v garaži, zagotovo ne bi osvojil prvenstva," je za Teledeportekarikiral Aleix Espargaro.

Njegov brat Pol Espargarose bo v naslednjih tednih moral odločiti za ekipo, v kateri bo sedel prihodnje leto. Aleix njegove odločitve (še) ne pozna. "Vidiva se skoraj vsak dan, toda pogovarjamo se o vsem drugem kot o motorjih. Z delom, ki ga je opravil pri KTM-u ... neverjetno je, do kam je pripeljal ta motor. Želel bi si, da bi se s KTM-om lahko boril za stopničke. Toda če mu ponudijo šampionski motor, najboljši motor na svetu, na primer Hondo, bi zanj bil zelo vesel. Brutalno bi bilo videti mojega brata v Hondi. To bi bila nagrada za njegovo dosedanjo pot. Je dirkač s precej talenta in dobro bi se znašel," je povedal starejši od bratov Espargaro.