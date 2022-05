Márquez o odnosu z dirkači: Ni potrebe, da bi bili z vsemi prijatelji

"Valentino Rossi je dirkač, ki me je najbolj navdušil. Vse, česar nas je naučil, je še vedno tu. Ni me sram priznati," je v pogovoru za DAZN še izpostavil Márquez. S kom se razumeš nekoliko bolje, s kom nekoliko slabše ... "Ni treba, da smo vsi prijatelji, toda to ne pomeni, da komu ne morem priznati vseh uspehov," je pojasnil dirkač Repsol Honde in dodal, da bi si želel z Rossijem odpeljati častni krog na zadnji dirki v Valencii (tedaj je Márquez zaradi dvojnega vida ostal doma).

Márquez je pri Hondi že deset let. Kot je sam dejal, je bilo "osem srečnih, dve pa ne tako zelo". V pogovoru je tudi izpostavil, da je kot otrok občudoval dva dirkača. Eden je rojak Dani Pedrosa, drugi pa Valentino Rossi. Priznal je tudi, da se je od Danija veliko naučil. "Ni šlo za eno nedeljo, dve ali tri. Pred ogrevanjem in po njem sem prosil, da mi na motociklu pripravijo enake nastavitve kot Pedrosi. In tako sem vozil na prvih dirkah," se leta 2013 spominja Márquez. "V boj sem šel z miselnostjo, da bom preveril, kje je Dani, in se peljal za njim. Od nekoga sem se moral učiti. Veliko mi je pokazal, pregledoval sem tudi njegovo telemetrijo," Márquez ne skriva skrivnosti uspešnih začetkov v karavani motoGP.

Katalonec je bil vladar razreda motoGP vse do nesrečne poškodbe roke. To je staknil po fantastični predstavi v Jerezu, ko ga je ob padcu v pesek zadel motor in je nastradala desna nadlahtnica. Poškodba, ki se sicer ni zdela tako grozna, se je ob preveliki želji po ekspresni vrnitvi izkazala za usodno – ne le v motociklistično kariero, poškodba je prinesla obilico sprememb tudi v njegovo zasebno življenje. Po tem, ko je praktično vse življenje živel v rodni Cerveri, se je moral zaradi rehabilitacije preseliti v Madrid.