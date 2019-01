'Niti smejati se nisem bil sposoben, pa veste, da se ves čas smejim'

Svetovni prvak se zaveda, da na prihajajočih testiranjih, ki bodo na sporedu že prihodnji konec tedna v Sepangu (od 6. do 8. februarja, op. p.) ne bo optimalno pripravljen, a se jih bo vseeno udeležil, saj se zaveda, da je vsak odpeljan krog na novem motociklu zelo pomemben pred začetkom nove sezone. Pred odhodom v Azijo, se je sedemkratni svetovni prvak pogovarjal s španskimi mediji in razkril, kako poteka rehabilitacija po poškodbi ramena, ki ga je pestila skozi celotno lansko sezono, a mu ni preprečila, da je še tretjič zapored pokoril elitni motociklistični razred.

"Šele ko si poškodovan, se začneš zavedati, da to ramo potrebuješ za vsakodnevna opravila. Nekaj dni po operaciji, so bile bolečine tako hude, da se nisem bil sposoben smejati, pa dobro veste, da se ves čas smejim. Tako je bolelo, da sem se težko sam tuširal, težko pa sem celo dvignil skodelico čaja. To je bil velik davek, a sedaj je veliko bolje in zelo blizu sem tega, da se znova usedem na motocikel," je nadaljeval španski motociklistični as, ki bo letos poskušal osvojiti še šesti naslov v elitnem motociklističnem razredu.

"Moj cilj je zgolj prva dirka v Katarju, s testiranji se ne obremenjujem preveč, čeprav so pomembna. Tam moraš biti sposoben odpeljati 60 ali 70 krogov na dan in trenutno nisem pripravljen za takšne napore. Potreboval bom močne protibolečinske tablete, da bo lahko tistih nekaj krogov kvalitetno odpeljal, da pridobimo čim več informacij,"še zaključi Marquez, ki kot rečeno upa, da bo nared do prve dirke v novi sezoni.