Marquez o vse večji možnosti odhoda v Gresini Ducati: Vem, kaj želim

Od zadnje zmage šestkratnega prvaka v razredu motoGP je minilo že več kot 700 dni, v letošnjem prvenstvu pa trenutno s 45 točkami in 247 točkami zaostanka za vodilnim Francescom Bagnaio zaseda 16. mesto. Že na začetku sezone je zaradi padca in poškodbe roke moral na operacijo, z vsako dirko pa je vse bolj jasno, da ni zadovoljen z motociklom pri Hondi.

Prihajajoči konec tedna nas čaka VN Japonske, kjer naj bi se dirkač na domači dirki Repsol Honde tudi usedel z vodilnimi v moštvu in jim po nekaterih poročilih sporočil svojo dokončno odločitev. "Moje ideje so jasne in vem, kaj želim," je po VN Indije, na kateri je v sprint dirki zasedel tretje, na nedeljski pa deveto mesto, dejal italijanskemu Skyu.

Vse glasnejše so govorice, da naj bi prihodnjo sezono zastopal Gresini Ducati in dirkal v istem moštvu kot njegov brat Alex Marquez. Največji pomik v to smer naj bi se zgodil prav v Indiji, ko naj bi se Marquez sestal z vodilnimi pri Ducatiju, čeprav so ti v preteklosti nekajkrat namignili, da iščejo mlajšega dirkača.