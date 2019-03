Marquez o razvoju Honde: Želeli smo ujeti Ducati, ker nismo preboleli njihove hitrosti

Marc Marquezje moral še drugo leto zapored na uvodni dirki svetovnega motociklističnega prvenstva, premoč priznati Andrei Doviziosu. Že na lanski dirki ju je ločilo zgolj nekaj tisočink sekunde in nič drugače ni bilo letos, ko je Italijan Španca prehitel za pičlih 23 tisočink sekunde. Čeprav je Marquez v zadnjih sezonah vajen ves čas zmagovati, pa tokrat drugega mesta ni sprejel kot poraz, saj se zaveda, da je njegovo moštvo (Repsol Honda, op. p.) čez zimo izrazito zmanjšalo zaostanek za Ducatijem, ki je njihov glavni konkurent v bitki za naslov v zadnjih sezonah.

"Med zimo so bili inženirji Honde obsedeni z izboljšanjem končne hitrosti našega motocikla. Ko vidijo, da so drugi motocikli hitrejši od nas, tega ne prebavijo, ker to sprejmejo kot poraz. Ko imaš dovolj dober pogonski agregat, lahko iz njega izvlečeš skoraj vse, kar si zaželiš,"je uvodoma dejal Marquez, ki te dni snema veliko promocijskih filmov za svoje moštvo, preden se odpravi na prizorišče naslednje dirke.

To, da Ducati ni več v tako izraziti prednosti, kar se tiče končne hitrosti, je priznal tudi športni direktor italijanskega moštva Pablo Ciabatti."Na lanski dirki je Dovizioso nastopil z motociklom brez aerodinamičnih krilc na sprednji maski in to je omogočalo višje končne hitrosti, posebej na startno-ciljni ravnini. Nov pravilnik pa veleva, da moramo homoligrati ena krilca za celotno sezono in na nekaterih dirkališčih jih zaradi pravilnika ne smeš odstraniti. In to v praksi pomeni, da se je končna hitrost naših motociklov nekoliko znižala,"pa je na to temo dodal Ciabatti, ki se torej ne strinja, da jih je Honda ujela. Ujeli so jih zato, ker morajo upoštevati pravilnik.

Za primerjavo, Marquezova najvišja izmerjena hitrost je bila 352 kilometrov na uro, kar je bila najvišja izmerjena hitrost na dirki v Katarju. Doviziosova najvišja izmerjena hitrost pa je znašal 'le' 346,2 kilometra na uro. V lanski sezoni pa je Dovizioso dosegel hitrost 350 kilometrov na uro, Marquez pa 345.7 kilometra na uro.