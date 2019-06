Marquez o rekordnem krogu: Ducatijevo taktiko sem obrnil v svoj prid

"V kvalifikacijah sem bil zelo hiter, a sem takoj opazil, da mi Pirro sledi kot senca. Očitno je bila to Ducatijeva taktika. Mogoče je bila to zgolj moja domneva, a ko sem pospešil, je bil Pirro za menoj. Ko sem upočasnil, je upočasnil tudi on," je dejal Marc Marquez , ki je bil ob prvi menjavi gum pobudnik ideje, da taktiko obrnejo proti Ducatiju. "Ko sem se ustavil v boksih, sem svoje razmišljanje delil z ekipo. Santiju (Hernandezu, op. p.) sem rekel, da moramo nekaj spremeniti. Jaz bom sledil njim," je bil iskren Španec.

Taktika se Ducatiju po postanku ni izplačala. Še več, popolnoma se jim je izjalovila. Po igri mačke z mišjo, sta Marquez in Pirro v svoj zadnji krog vstopila skupaj z Andreo Doviziosom. Ta je do takrat imel zgolj 12. čas kvalifikacij in si ni mogel privoščiti taktiziranja, kljub temu da je vedel, da mu je Honda za petami. "Pirro je čakal na mojo potezo, jaz pa sem počakal "Dovija". Vedel sem, da je dvanajsti in da bo šel na polno. A to ni bila moja taktika, to je bila njihova," je nastalo situacijo v svoj prid izkoristil Katalonec, ki je "pole'' izmaknil italijanskemu »super novincu« Fabiu Quartararu, ki je zaostal 0.214 sekunde.