Marquez: O Rossiju vse najlepše, a roke mu še enkrat ne bom dal

Marc Marquez in Valentino Rossi

"Vsaj eden izmed njih. Rossi bo vedno moj rival. Zelo ga spoštujem. Kot dirkača, ki pri 40-letih še vedno meša štrene najboljšim in je tudi konkurenčen v boju za lovorike. Tudi sam sanjam o tem, da bi dirkal tako dolgo kot on," je še dodal Hondin dirkač in se spomnil Misana 2018, ko je Rossiju ponudil roko med novinarsko konferenco. ki pa je legendarni Italijan ni sprejel.

"Med mano in Marquezom ni težav. A v isti sapi ne vem, zakaj bi se opravičeval in zakopaval bojno sekiro. Sva kakšna sva, vsak ima svoj značaj. Najin osebni odnos je najina stvar. Ne vidim razloga, da bi zgolj kot predstava za javnost sili vanj z roko sprave," je bil takrat brez dlake na jeziku Rossi. Marquez je ob koncu pogovora za Marco govoril tudi o svojem novem "klubskem" kolegu Jorgeju Lorenzu.