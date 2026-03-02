Marquez po odstopu: Robnik sem tam prečkal že stokrat, imel sem obilo smole

Nova dirkaška sezona se za Marca Marqueza ni začela najbolje. Na kvalifikacijah in sprintu je sicer zasedel drugo mesto, premoč je moral priznati le Marcu Bezzecchiju in Pedru Acosti, več grenkega priokusa pa mu je ostalo po nedeljski dirki.

Aktualni svetovni prvak je preizkušnjo začel nekoliko previdneje, nato pa se ustalil na četrtem mestu in iz prve vrste opazoval, kako Acosta lovi drugouvrščenega Raula Fernandeza, z upanjem, da se bo v boj lahko vmešal tudi sam. "Vedel sem, da bo dirka dolga tako zaradi pnevmatik kot tudi zaradi moje slabše fizične pripravljenosti, zato sem v prvem delu dirke skušal obvladovati svoje stanje in obrabo pnevmatik. Rekel sem si: 'Želim biti miren, ni pomembno, če me prehitijo.' Ko pa je bilo do cilja le še deset krogov, sem dal vse od sebe in zmanjševal zaostanek," je svojo dirko začel opisovati Španec.

Marquez je sprint po kazni zaradi grobega prehitevanja končal kot drugi, za Pedrom Acosto. FOTO: Profimedia

Toda njegove načrte je pet krogov pred koncem prekrižala predrta pnevmatika. "Dirkal sem varno, ampak imel smolo. Na testiranju in treningih sem v tistem ovinku čez robnik zapeljal že stokrat in nikoli se ni zgodilo nič, kajti robniki so običajno narejeni tako, da nimaš težav, ko se vračaš na stezo. A tokrat sem, že ko sem zapeljal z robnika, čutil, da je zadnja pnevmatika eksplodirala in da je poškodovano tudi platišče," je pripovedoval Marquez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pojasnil je, da je na robnik zapeljal, da bi se izognil padcu. "Sredi ovinka sem začutil, da zadnji del nekoliko drsi, bolj kot običajno, tudi pnevmatika je bila že precej obrabljena ... Uvidel sem, da preveč ženem motocikel in si rekel, da nočem tvegati, ter da bom, tudi če izgubim nekaj časa, raje zapeljal s steze. Tokrat to ni bila pametna poteza, res sem imel smolo, da sem uničil pnevmatiko," je nesrečni dogodek še opisal Španec, vesel, da pri tem ni utrpel padca. Meni, da bi, če bi šlo vse po sreči, vknjižil lepo število točk. "Četrto mesto je bilo zagotovljeno. Če smo optimistični, bi lahko rekli tudi, da bi morda bil tretji. Ali, zakaj pa ne, drugi?"

Marc Marquez FOTO: MotoGP

Je polom Ducatija na Tajskem že razlog za preplah pri proizvajalcu iz Bologne?

Nedeljska dirka je bila prva po avgustu leta 2021, na kateri se med prve tri ni uvrstil niti en Ducatijev dirkač. Najvišje uvrščeni mož Ducatija je bil Fabio Di Giannantonio z zgolj šestim mestom, medtem ko so vsi štirje predstavniki Aprilie končali med prvimi petimi: uspeh zmagovalca Bezzecchija in tretjeuvrščenega Fernandeza sta s četrtim in petim mestom dopolnila Jorge Martin in Ai Ogura. Ali pri Ducatiju že zvonijo alarmi? "Seveda moramo dobro in trdo delati, ne smemo spati, a ni potrebe za paniko. Pnevmatike za to dirkališče so drugačne, bomo videli, kaj bo na naslednjih dirkah," poudarja Marquez in dodaja, da je zadovoljen tudi s svojo formo: "V nedeljo sicer nismo osvojili nobene točke, ampak najpomembneje je, da dirkam na visoki ravni."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Med najboljših deset sta se od Ducatijev uvrstila še Franco Morbidelli z osmim in Francesco Bagnaia z devetim mestom. Veliko težav je imel na Tajskem zlasti Bagnaia, ki na sprintu ni osvojil točk, na kvalifikacijah pa ni ugledal hitrejše skupine.

O težavah v Buriramu je spregovoril tudi vodja Ducatijeve tovarniške ekipe Davide Tardozzi. "Bil je zelo zapleten vikend, ker se je Aprilia zelo izboljšala, vsi njeni predstavniki so bili hitri, kapo dol. Zdi pa se mi nenavadno, da so bili občutki dirkačev na našem motociklu ta konec tedna povsem drugačni v primerjavi s testiranjem prejšnji teden. Razloga za to še nismo povsem ugotovili," je po rezultatsko neuspešnem koncu tedna dejal Italijan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke