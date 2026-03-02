Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Marquez po odstopu: Robnik sem tam prečkal že stokrat, imel sem obilo smole

Buriram, 02. 03. 2026 17.45 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
Ž.Ž.
Marc Marquez

Španskemu dirkaču Marcu Marquezu se je na nedeljski dirki za veliko nagrado Tajske nasmihala lepa uvrstitev, ko mu je načrte prekrižala predrta pnevmatika. Aktualni prvak se po ne najboljšem začetku sezone tolaži z dejstvom, da je njegova forma na visoki ravni in da bi lahko brez nesrečnega dogodka tudi v nedeljo stal na stopničkah.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Po VN Tajske v svetovnem prvenstvu motoGP
    02:26
    Iz 24UR: Po VN Tajske v svetovnem prvenstvu motoGP
  • Vrhunci nedeljske dirke razreda motoGP za VN Tajske
    03:31
    Vrhunci nedeljske dirke razreda motoGP za VN Tajske

Nova dirkaška sezona se za Marca Marqueza ni začela najbolje. Na kvalifikacijah in sprintu je sicer zasedel drugo mesto, premoč je moral priznati le Marcu Bezzecchiju in Pedru Acosti, več grenkega priokusa pa mu je ostalo po nedeljski dirki.

Preberi še Bezzecchi razred zase, Acosta z drugim mestom ubranil vodstvo v SP

Aktualni svetovni prvak je preizkušnjo začel nekoliko previdneje, nato pa se ustalil na četrtem mestu in iz prve vrste opazoval, kako Acosta lovi drugouvrščenega Raula Fernandeza, z upanjem, da se bo v boj lahko vmešal tudi sam.

"Vedel sem, da bo dirka dolga tako zaradi pnevmatik kot tudi zaradi moje slabše fizične pripravljenosti, zato sem v prvem delu dirke skušal obvladovati svoje stanje in obrabo pnevmatik. Rekel sem si: 'Želim biti miren, ni pomembno, če me prehitijo.' Ko pa je bilo do cilja le še deset krogov, sem dal vse od sebe in zmanjševal zaostanek," je svojo dirko začel opisovati Španec.

Marquez je sprint po kazni zaradi grobega prehitevanja končal kot drugi, za Pedrom Acosto.
Marquez je sprint po kazni zaradi grobega prehitevanja končal kot drugi, za Pedrom Acosto.
FOTO: Profimedia

Toda njegove načrte je pet krogov pred koncem prekrižala predrta pnevmatika.

"Dirkal sem varno, ampak imel smolo. Na testiranju in treningih sem v tistem ovinku čez robnik zapeljal že stokrat in nikoli se ni zgodilo nič, kajti robniki so običajno narejeni tako, da nimaš težav, ko se vračaš na stezo. A tokrat sem, že ko sem zapeljal z robnika, čutil, da je zadnja pnevmatika eksplodirala in da je poškodovano tudi platišče," je pripovedoval Marquez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pojasnil je, da je na robnik zapeljal, da bi se izognil padcu. "Sredi ovinka sem začutil, da zadnji del nekoliko drsi, bolj kot običajno, tudi pnevmatika je bila že precej obrabljena ... Uvidel sem, da preveč ženem motocikel in si rekel, da nočem tvegati, ter da bom, tudi če izgubim nekaj časa, raje zapeljal s steze. Tokrat to ni bila pametna poteza, res sem imel smolo, da sem uničil pnevmatiko," je nesrečni dogodek še opisal Španec, vesel, da pri tem ni utrpel padca.

Meni, da bi, če bi šlo vse po sreči, vknjižil lepo število točk. "Četrto mesto je bilo zagotovljeno. Če smo optimistični, bi lahko rekli tudi, da bi morda bil tretji. Ali, zakaj pa ne, drugi?"

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: MotoGP

Je polom Ducatija na Tajskem že razlog za preplah pri proizvajalcu iz Bologne?

Nedeljska dirka je bila prva po avgustu leta 2021, na kateri se med prve tri ni uvrstil niti en Ducatijev dirkač. Najvišje uvrščeni mož Ducatija je bil Fabio Di Giannantonio z zgolj šestim mestom, medtem ko so vsi štirje predstavniki Aprilie končali med prvimi petimi: uspeh zmagovalca Bezzecchija in tretjeuvrščenega Fernandeza sta s četrtim in petim mestom dopolnila Jorge Martin in Ai Ogura. Ali pri Ducatiju že zvonijo alarmi?

"Seveda moramo dobro in trdo delati, ne smemo spati, a ni potrebe za paniko. Pnevmatike za to dirkališče so drugačne, bomo videli, kaj bo na naslednjih dirkah," poudarja Marquez in dodaja, da je zadovoljen tudi s svojo formo: "V nedeljo sicer nismo osvojili nobene točke, ampak najpomembneje je, da dirkam na visoki ravni."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med najboljših deset sta se od Ducatijev uvrstila še Franco Morbidelli z osmim in Francesco Bagnaia z devetim mestom. Veliko težav je imel na Tajskem zlasti Bagnaia, ki na sprintu ni osvojil točk, na kvalifikacijah pa ni ugledal hitrejše skupine.

O težavah v Buriramu je spregovoril tudi vodja Ducatijeve tovarniške ekipe Davide Tardozzi. "Bil je zelo zapleten vikend, ker se je Aprilia zelo izboljšala, vsi njeni predstavniki so bili hitri, kapo dol. Zdi pa se mi nenavadno, da so bili občutki dirkačev na našem motociklu ta konec tedna povsem drugačni v primerjavi s testiranjem prejšnji teden. Razloga za to še nismo povsem ugotovili," je po rezultatsko neuspešnem koncu tedna dejal Italijan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Marquez po prvem prizorišču v skupnem seštevku zaseda osmo mesto, za vodilnim Acosto zaostaja za 23 točk. Priložnost, da svoj zaostanek zniža, bo imel čez tri tedne na dirkališču Ayrtona Senne v Braziliji.

motogp marc marquez vn tajske

'Ni se bilo lahko pobrati po treh padcih v soboto'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
02. 03. 2026 18.52
Do konca sezone se boš scvrl 🤣.
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
02. 03. 2026 18.51
Tebe ze na zacetku sezone peče. 10x bo 10x 😁😁😁
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
02. 03. 2026 18.42
Ducati ima dva dirkača. Ce eden ne zmaga lahko drugi.
Odgovori
+0
1 1
Samo navijač
02. 03. 2026 18.41
Se ti bi ga prehitel ahahaha..
Odgovori
+0
1 1
Kaktus - x
02. 03. 2026 18.18
Komu on laže, kakšne stopničke?...njegova vožnja je bila kot počasni posnetek.
Odgovori
+3
5 2
The T3chnics
02. 03. 2026 19.09
Le glejte, da tista vaša lanska prva lastovka ne uresniči vaše napovedi letos.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
vizita
Portal
5 vrst hrane, ki dokazano izboljšajo prebavo
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
cekin
Portal
Kako prihraniti na tisoče in kupiti kakovosten rabljen avto
Je to Trumpov pravi cilj?
Je to Trumpov pravi cilj?
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
moskisvet
Portal
Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
To so najbolj igrive pasme psov
To so najbolj igrive pasme psov
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
okusno
Portal
Popolna kombinacija, ki vedno deluje
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
voyo
Portal
Ben se vrača
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551