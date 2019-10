Marquez ob padcu ostal brez sape: Pet sekund se je zdelo kot 20

Čeprav je utrpel hud padec, po katerem so ga odpeljali v bolnišnico, se Marc Marquez ni odpovedal drugemu treningu, kjer je vpisal šesti čas, niti poznejšemu zmenku z novinarji. "V karieri sem utrpel kar nekaj hudih padcev, a že dolgo ni bilo tako hudega, kot je bil ta danes v Buriramu. Šlo je za hiter ovinek in padca nisem pričakoval," je hitel pojasnjevati Marquez, ki je imel precej sreče v nesreči, potem ko je oblast nad motorjem izgubil pri visoki hitrosti. "Šlo je za krog, ko sem se vračal v bokse," je še pojasnil Katalonec. Ta je zapeljal na umazani del steze, kar je povzročilo, da je izgubil oblast nad motorjem, nato pa se je vklopila elektronika, zaradi česar ga je katapultiralo z motorja."Vozil sem 'počasi' in umirjeno. Morda zato nisem mogel rešiti padca, saj nisem tega predvidel in reagiral. Ko sem padel, sem se ustrašil, ker nisem dobro dihal. Ostal sem brez zraka za pet sekund, toda meni se je zdelo, kot da jih je bilo dvajset," je pojasnil zbranim novinarjem na dirkališču v Buriramu.

Temeljito so ga pregledali

"Ko sem prišel do zdravnikov, sem bil že relativno v redu in se želel vrniti v garaže, toda zdravniki skrbijo za naše zdravje in potrebujejo svoj čas," je povedal Marquez in dodal: "Zato so zahtevali, da me odpeljejo v bolnišnico, kjer so me temeljito pregledali z magnetno resonanco. Na srečo sem v redu in popoldne smo že lahko vozili običajno."