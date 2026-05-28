MotoGP

Marquez iskreno: Na način, kot sem dirkal doslej, ne bi mogel nadaljevati

Mugello, 28. 05. 2026 16.51 pred 31 minutami 4 min branja 1

Ž.Ž.
Marc Marquez

Aktualni prvak motoGP Marc Marquez je nazaj. Španski motociklistični zvezdnik je po operaciji rame in stopala prejel tudi uradno zeleno luč zdravnikov v dirkaškem centru za nastop na veliki nagradi Italije v Mugellu. Pred začetkom dirkaškega konca tedna priznava, da je nared za dirkanje, vendar še ni na točki, ko bi lahko razmišljal o novem naslovu prvaka.

MotoGP - VN Italije
Potem ko je prestal operacijo zlomljenega stopala in že dlje časa načete desne rame, se bo Marc Marquez po manj kot treh tednih v Mugellu vrnil na svoj motocikel. Da je pripravljen na dirkanje, je kot prva potrdila njegova zdravniška ekipa, v četrtek pa mu je zeleno luč za nastopanje prižgala tudi zdravniška ekipa dirkaškega zdravstvenega centra, ki bo v petek po prvem treningu znova preverila njegovo stanje.

"Občutki so sprejemljivi, zato sem tudi tukaj. Z zdravniki in fizioterapevti smo podrobno preučili moje stanje in se strinjali, da je to naslednji ustrezen korak. Res je, da od operacije ni dolgo in potrebujem čas, da se vrnem v pravo formo, toda ta čas lahko preživim na motociklu," je svoj povratek utemeljil devetkratni svetovni prvak.

Četudi težko dirka drugače kot na polno, se v ta konec tedna podaja z drugačnim pristopom. "Dirkaški vikend moramo začeti s pravilno mentaliteto: napredovati iz vožnje v vožnjo, iz dirkaškega vikenda v dirkaški vikend in iti v pravo smer. Poskušal bom dirkati, vztrajati in razumeti, ali bi se lahko na naslednjih dirkah boril z najboljšimi."

Marquez pa ne okreva le po eni poškodbi. Ob padcu na sprinterski dirki v Le Mansu si je zlomil stopalnico, poleg tega je obenem prestal še operacijo desne rame, ki si jo je znova poškodoval pri lanskem padcu v Indoneziji. Vse od takrat je namreč med dirkanjem čutil, da je z njegovo ramo nekaj narobe. To so zdravniki tudi potrdili: ko je na motociklu, se eden izmed vijakov, pritrjenih ob operaciji leta 2019, dotika živca, kar mu preprečuje normalno dirkanje.

Z desno roko je imel več težav že v preteklosti, saj je po koncu leta 2019 prestal operacijo z namenom preprečevanja nadaljnjih izpahov, nato pa od leta 2020 prestal še štiri operacije po zlomu nadlahtnice.

"Stopalo me sploh ne skrbi, po zlomu stopalnice bi lahko dirkal že v Kataloniji. Večja težava je rama, ki me je omejevala že v preteklih mesecih. Lani sem že lahko dirkal dobro, toda ob padcu v Indoneziji je desna rama znova utrpela poškodbo. Zdaj smo iz rame vzeli nekaj 'materiala' in videli bomo, kako bo. Ne jaz, ne zdravniki, ne noben drug ne ve, kaj se bo z ramo dogajalo v prihodnosti. Vem pa, da bom poskušal. In če želim poskusiti, moram biti na motociklu. Ja, najlažje bi mi bilo, če bi ostal doma in se vrnil čez tri ali štiri dirke. Ampak ni me strah pristopiti k težavi na pravi način, hkrati pa se vrniti nazaj, takoj ko se lahko," je zatrdil.

Meni, da bo potreboval kar nekaj časa, preden se bo njegova rama popolnoma pozdravila. "Ko imaš težave z živcem, je to precej huje, kot da imaš težave s kostjo ali mišico, saj živec odklopi vse. Zdaj teh težav nimam več, z zdravniki verjamemo, da je vse v najlepšem redu. Toda živec in mišice, ki so povezane s tem živcem, potrebujejo svoj čas, da se vrnejo v normalno stanje."

Številni so prepričani, da se je tako hitro po operaciji vrnil z mislijo na naslov svetovnega prvaka. Sam pa poudarja, da je trenutno z glavo daleč od boja za ubranitev naslova in da si zgolj želi zgraditi temelje za nadaljnje konkurenčno dirkanje.

"Če bi se vrnil z mentaliteto, da lahko še vedno osvojim prvenstvo, bi se znova poškodoval, zato to ni pravi pristop. Moj cilj je trenutno, da si znova zgradim svojo prihodnost. Na način, kot sem dirkal na prvih prizoriščih, ne bi mogel nadaljevati z dirkanjem. Bomo videli, če lahko znova okrepim svojo desno roko, in vem, da bo nato prišla tudi hitrost. Toda najprej moram doseči dobro fizično stanje," je še poudaril.

'Motociklizem je imel veliko sreče'

Marqueza so povprašali tudi o tem, kako je doživel prejšnjo dirko, na kateri smo videli dve resni nesreči, v eno je bil vpleten tudi njegov brat Alex Marquez.

"Alexovo nesrečo sem zelo slabo preživljal, obstal sem paraliziran pred televizorjem. Na srečo, rad bi se zahvalil tako družini kot prvenstvu, so me iz Barcelone v vsakem trenutku obveščali, kaj se dogaja in kako je z njim," je za špansko televizijo DAZN povedal Španec.

"Motociklizem je imel veliko sreče, ne samo zaradi Alexovega padca, temveč tudi zaradi nesreče Johanna Zarcoja. Seveda pa to nate vpliva precej bolj, ko gre za tvojega družinskega člana, zato sem v nedeljo precej trpel. V ponedeljek, ko sem ga lahko objel, pa sem bil že bolj miren," je še zaupal Marquez.

Dirkaški konec tedna v Mugellu se bo v petek začel s prostimi treningi: prvi dirkače motoGP čaka ob 10.45, drugi pa ob 15.00, oba bomo prenašali na VOYO. V soboto bodo na sporedu še kvalifikacije in sprint, v nedeljo pa se bo dogajanje sklenilo z dirko za veliko nagrado Italije.

VN ITALIJE MUGELLO MARC MARQUEZ

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Kaktus - x
28. 05. 2026 17.36
In zopet bo ogrožal vse okoli sebe, ker luzer!
