Marquez: Občudujem kar Rossi počne pri 40 letih, Lorenzu se honda zdi majhna

"Rama je na meji, toda dovolj dobra, da lahko še testiram v Valencii in naslednji teden v Jerezu, nato pa sledi obisk zdravnika," je o rami, ki si jo je še enkrat več izpahnil med dirkaškim vikendom v Valencii dejal petkratni svetovni prvak razreda motoGP Marc Marquez. "Po operaciji bom potreboval približno šest tednov, da popolnoma okrevam. Prav veliko časa za pripravo na prva testiranja v Maleziji v začetku februarja ne bo," si je čistega vina nalil Katalonec. Kot se za pravega Katalonca spodobi, ima rad nogomet in navija za Barcelono. "Sem navijač Barcelone, toda všeč mi je ves nogomet in rad gledam nogometne klasike. Lionel Messi je moj idol. Všeč mi je, ker je drugačen, vse mu je jasno, je skromen in ko govoriš z njim, govori kot, da ne bi bil Messi. Na igrišču pa naredi razliko,"navdušenja nad argentinskim virtuozom ni skrival Marquez.

Lorenzu se honda zdi majhna

Precej manj je bil najverjetneje navdušen nad novim moštvenim kolegom Jorgejem Lorenzom, ki ga je označil za glavnega kandidat v boju za naslov svetovnega prvaka. V Hondinih prostorih sta se v Valencii videla v ponedeljek. "Srečala sva se na sprejemu in v garaži. Zanimivo je. Normalno sva se pozdravila in rekel mu je, da se mu zdi motor majhen. A navadil se ga bo. Sva sodelavca, toda gre praktično za dve različni ekipi, vsaka s svojimi ljudmi. Dobro je, da se informacije delijo. Lorenza v prihodnji sezoni štejem za enega glavnih rivalov. Moštveni kolega je vedno prvi tekmec," je priznal dirkač s številko 93. Dodal je, da vodstvu Honde ni pogojeval izbire novega moštvenega kolega. "Da bi imel veto na izbor? Ne, to bi bil znak strahu," je bil jasen.

Lorenzo je sicer v torek že sedel na Hondin motor in ni mu šlonajbolje. Zasedel je šele 18. mesto na prvem dnevu posezonskih testiranj. Več o tem pa lahko preberete tukaj.