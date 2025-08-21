Marquez odkljukal Avstrijo, zdaj je na vrsti še Madžarska

Dirkači elitnega razreda MotoGP so se iz Avstrije preselili nedaleč stran, na Madžarsko. Tam bo prihajajoči konec tedna potekala velika nagrada, in sicer na povsem novem dirkališču Balaton Park. K našim sosedom se motociklistična karavana za 14. preizkušnjo sezone seli po kar 33 letih. Vodilni dirkač prvenstva Marc Marquez si želi dodati še eno kljukico na seznam dirkališč, ki jih je osvojil. Mu bo uspelo tudi tokrat? Dogajanje boste kot vedno lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

VN Madžarske FOTO: Kanal A icon-expand

Potem ko je Marc Marquez končno odkljukal zmago na Red Bull Ringu s svojega "bucket lista", bo imel zdaj lepo priložnost, da na ta seznam doda še eno prizorišče. Karavana MotoGP bo namreč prihajajoči konec tedna debitirala na stezi Balaton Park na Madžarskem.

VN Madžarske FOTO: Kanal A icon-expand

Na madžarskem dirkališču, ki bo gostilo prvo veliko nagrado v tej državi po letu 1992, sicer še ni bilo uradnih testiranj, so pa nekateri Ducatijevi dirkači stezo preizkusili v začetku avgusta. Kaj to pomeni za vodilnega dirkača prvenstva, ki tja prihaja s 142-točkovno prednostjo? Zmagal je na zadnjih 12 dirkah zapored, torej na vseh od Silverstona meseca maja, kar nakazuje, da bo tudi tokrat prvi konkurent za zmago. "Zelo sem vesel, končno sem zmagal v Avstriji!" je po nedeljski zmagi dejal Španec. "Ta zmaga je manjkala na mojem seznamu, poleg tega pa lahko rečem, da sem vesel, da sem jo dosegel z Ducatijem. Tri leta zapored so me na istem mestu, tik pred ciljno črto, prehiteli prav njihovi motorji," je še pojasnil.

