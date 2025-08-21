Svetli način
MotoGP

Marquez odkljukal Avstrijo, zdaj je na vrsti še Madžarska

Balaton Park, 21. 08. 2025 11.19 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
N.M.
Dirkači elitnega razreda MotoGP so se iz Avstrije preselili nedaleč stran, na Madžarsko. Tam bo prihajajoči konec tedna potekala velika nagrada, in sicer na povsem novem dirkališču Balaton Park. K našim sosedom se motociklistična karavana za 14. preizkušnjo sezone seli po kar 33 letih. Vodilni dirkač prvenstva Marc Marquez si želi dodati še eno kljukico na seznam dirkališč, ki jih je osvojil. Mu bo uspelo tudi tokrat? Dogajanje boste kot vedno lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

VN Madžarske
VN Madžarske FOTO: Kanal A

Potem ko je Marc Marquez končno odkljukal zmago na Red Bull Ringu s svojega "bucket lista", bo imel zdaj lepo priložnost, da na ta seznam doda še eno prizorišče. Karavana MotoGP bo namreč prihajajoči konec tedna debitirala na stezi Balaton Park na Madžarskem. 

VN Madžarske
VN Madžarske FOTO: Kanal A

Na madžarskem dirkališču, ki bo gostilo prvo veliko nagrado v tej državi po letu 1992, sicer še ni bilo uradnih testiranj, so pa nekateri Ducatijevi dirkači stezo preizkusili v začetku avgusta. Kaj to pomeni za vodilnega dirkača prvenstva, ki tja prihaja s 142-točkovno prednostjo? Zmagal je na zadnjih 12 dirkah zapored, torej na vseh od Silverstona meseca maja, kar nakazuje, da bo tudi tokrat prvi konkurent za zmago.

"Zelo sem vesel, končno sem zmagal v Avstriji!" je po nedeljski zmagi dejal Španec. "Ta zmaga je manjkala na mojem seznamu, poleg tega pa lahko rečem, da sem vesel, da sem jo dosegel z Ducatijem. Tri leta zapored so me na istem mestu, tik pred ciljno črto, prehiteli prav njihovi motorji," je še pojasnil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zdaj pa nas čaka Balaton, steza, kjer nimamo nobenih referenc. Seveda bo zgodba tukaj povsem drugačna; pričakujemo nekoliko zahtevnejši petek kot običajno, saj je veliko neznank, tokrat ne samo glede vremena," je zaključil osemkratni svetovni prvak. 

Zahtevna preizkušnja čaka tudi njegovega moštvenega kolega Francesca Bagnaio, ki mu v letošnji sezoni ne gre vse po načrtih. "Vesel sem, da grem lahko takoj spet na stezo in tako pustim avstrijsko dirko za sabo," je dejal Italijan.

"Po dobrem petku smo imeli težave. Nadaljevali bomo z analizo podatkov in se takoj vrnili na delo. Na Balatonu bomo vsi začeli iz nič. Lahko izkoristimo to, da smo se tukaj že vozili. Moramo razumeti, kje je resnična meja, ki jo ima naš motocikel," je še dodal Bagnaia.

