MotoGP - VN Portugalske FOTO: VOYO

Tadej Pogačar in Marc Marquez FOTO: Instagram

Marc Marquez je pred dirkaškim koncem tedna v Portimau zelo blizu desetemu naslovu svetovnega prvaka, a kljub temu ostaja previden. Španec je ob tem izpostavil tudi primer našega Tadeja Pogačarja in letošnjo Vuelto ter opozoril, da lahko v športu že najmanjša podrobnost povsem spremeni razplet boja za lovoriko.

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"V glavi imam številko 14. V dveh sprintih in dveh dirkah moram osvojiti 14 točk. V motociklizmu se lahko zgodi karkoli. Na prvi pogled se zdi, da teh 14 točk ne bi smelo biti težko zbrati, vendar se med dirkaškim koncem tedna zgodi veliko stvari. Pojavijo se tudi tvegani trenutki, ki jih moraš znati obvladovati. Najpomembnejši sta zbranost in osredotočenost, ta pa zahtevata popolno intenzivnost," je za DAZN dejal 33-letni dirkač iz Cervere. "Pomembno je le, da osvojim naslov. Ni pomembno, kdaj se bo to zgodilo. To je cilj in videli bomo, ali nam ga bo uspelo doseči."

Španec je pred VN Portugalske poudaril, da v boju za naslov ne želi ničesar prehitevati. Kot opozorilo je navedel primer Tadeja Pogačarja in Vuelto, kejr je bil Slovenec tik pred zmago, nato pa se je "zgodil" kamenček na cesti, sledil je (hud) padec in posledično konec sanj o zmagi na Dirki po Španiji. Pogačar se še vedno "sestavlja" po hudem padcu na Vuelti ...

Marc Marquez FOTO: Profimedia

"V športu lahko odločajo najmanjše podrobnosti. Poglejte Pogačarja. Dirko je imel praktično že dobljeno, nato pa je padec zaradi majhnega kamna zmago prinesel Enricu Masu. Bomo videli. Poskušali bomo obvladati vse situacije in ostati zbrani. Pričakujem pa, da bosta tako Marco Bezzecchi kot Jorge Martin zelo hitra."

Marquez s polnimi baterijami v Portimauu

"Najprej sem si odpočil, saj smo po azijski turneji prišli precej utrujeni. Tri dni sem namenil regeneraciji, nato pa treningom brez pretiranih tveganj. Na motociklu nisem treniral, nisem počel ničesar posebnega. Želel sem le, da v Portimao in Valencio pridem čim bolj svež ter uživam v zaključku sezone."