Marquez opravil vozniški izpit in priznal, da komisije ni navdušil

Marquez šviga po dirkališčih in osvaja naslove, a je moral z bratom v domovini skozi vse preizkuse, da so mu podelili vozniški izpit.

Po tem, ko je Danilo Petruccidejal, da bo poletne počitnice izkoristil tudi za opravljanje izpita za motor, se je italijanskemu kolegu iz razreda motoGP s tovrstnim razkritjem pridružil še Marc Marquez, ki je z bratom Alexom Marquezomkonec junija sicer že opravil vse potrebno za pridobitev vozniškega dovoljenja. V Španiji lahko vozniško dovoljenje A za vse tipe motornih koles opravljajo vozniki, stari najmanj 20 let, obstajata še dovoljenji A1 (16 let/15 kW) in A2 (18 let/35 kW).

"Dobil sem ga pred tremi tedni (smeh)," je za dnevnik ASdejal Marquez, ki ta konec tedna na dirkališču Sachsenring lovi že deseto zaporedno zmago. "Če sem opravil v prvo? Da, tako brat kot jaz. Dogovorila sva se in ga šla opravit skupaj. Pozimi sva uspešno opravila teoretični del, saj sem imel čas zaradi opornice na roki, zdaj pa sem, po Mugellu, opravil še praktični del,"je nadaljeval.

Vozil je 'hondico'

"Člana izpitne komisije so opozorili, da prihajava oba brata, a sva morala 40 minut voziti po državni cesti in opraviti vse preizkuse. Pri praktičnem delu na dirkališču mi je dejal: 'Pričakoval sem več!' (smeh) Moral sem opraviti v 23 sekundah, ne morem vam povedati, kako hitro ali na katerem motociklu, a bilo je na 'hondici',"se je še spominjal.

Pogovor se je preselil tudi na bolj resno tematiko: VN Nemčije, kjer lahko Marquez doseže že deseto zaporedno zmago, potem ko je njegov niz na letošnji VN Amerik prekinil padec oziroma njegov rojak Alex Rins.

'Ostali motocikli ne delujejo slabo'

"Tu imam devet zaporednih zmag, a to je novo leto, novo dirkališče za velike nagrade in videti še moramo, kakšen je naš položaj, oziroma kam nas bodo umestili naši nasprotniki v tem koncu tedna,"je nadaljeval Marquez. "Zdaj, v četrtek, je naš cilj tako kot na vsaki veliki nagradi poskusiti zmagati v nedeljo, a ves konec tedna te bodo nasprotniki postavljali na tvoje mesto. Bomo videli po ogrevanju, a želimo opraviti dober konec tedna, da bi se lahko borili za zmago,"je še povedal.

"Kažemo dobro raven na vseh dirkališčih, na nekaterih je bolje, na nekaterih pa slabše. Malce se spominjam na rezultate lanskega leta, ko je v enem delu dirke Valentino (Rossi) precej pritiskal name, nato pa mi je uspelo bolj pobegniti. Gledal sem na skupni seštevek, z menoj na prvem mestu, druga in tretja Yamaha, četrti, peti in šesti Ducati. Ostali motocikli ne delujejo slabo in na koncu bomo morali narediti razliko, če želimo zmagati, tvegali pa bomo le do določene točke."

Glavni cilj večja prednost v skupnem seštevku

Andrea Doviziosov skupnem seštevku zaostaja za 44 točk, Marquez pa pravi, da še vedno ni pozabil na padec v Austinu, ne zanaša se niti na zgodovinsko slabe rezultate ekipe Ducati in njenih poltovarniških izpeljank.

"Ko te nekaj boli, se tega znaš pogosteje spominjati skozi vse leto. Ne spominjam se zmage v Argentini, temveč se spominjam poraza, padca v Austinu. To imaš v mislih, a ne bom šel v dirko z razmišljanjem o posledicah padca. Moram začeti z razmišljanjem, da imam 44 točk (prednosti, op. a.) in da je moj cilj, da na počitnice odidem s še več točkami prednosti, ne pa manj. To je glavni cilj,"je še povedal Marquez, ki ga je v Assnu pred slabim tednom ugnal rojak Maverick Vinales.

"Da imajo ducatiji težave na Sachsenringu? Zgodovina pravi, da jim gre slabo, a lani niti slučajno ni bilo tako. Lani sta bila drugi in tretji na startu ducatija, Lorenzo je vodil več krogov dirke. Dovizioso je bil tudi tam nekje, tako da ducatiji zdaj niso več tako slabi kot v preteklosti. Ducati je dosegel to, kar zdaj poskušamo mi, da bi bil motocikel stabilnejši, imel manj močnih plati, a da bi s tem manj trpel na šibkih plateh,"je še dejal Marquez.