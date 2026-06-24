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MotoGP

Marquez ostaja, Acosta prihaja, dvakratni prvak po osmih letih odhaja

Bologna, 24. 06. 2026 12.07 pred enim dnevom 2 min branja 29

Avtor:
M.D.
Francesco Bagnaia in Marc Marquez

Pri Ducatiju se letos borijo za naslov prvaka v kraljevskem razredu MotoGP. Marc Marquez za vodilnim dirkačem Aprilie Marcom Bezzecchijem zaostaja 40 točk, njegov moštveni kolega Francesco Bagnaia pa 53 točk. A letošnja sezona je zadnja v kateri bo Bagania na tovarniškem Ducatiju lovil tretji naslov prvaka v kraljevskem razredu. V Ducatiju ga bo, zdaj je to tudi uradno, nadomestil mladi Pedro Acosta.

Francesco Bagnaia se je na motocikel Ducatijevega tovarniškega moštva prvič usedel leta 2019, v letih 2022 in 2023 pa je osvojil naslova prvaka. Bagnaia je svojemu moštvu naslov zagotovil po dolgih 15 letih suše. Bagnaia je na Ducatiju zmagal največkrat, saj ima 31 zmag v razredu MotoGP, 62-krat pa je stopil na stopničke.

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
FOTO: Profimedia

"Pecco je eden tistih dirkačev, s katerimi preskoči iskra takoj. Poiskali smo ga in si ga želeli že od zelo mladih let, da bi okoli njega zgradili projekt. Je hiter in predvsem pameten. Cilj je bil pripeljati Desmosedici GP do njegovega polnega potenciala. Uspelo nam je. Zahvaljujoč delu celotne ekipe in tehnologiji, predvsem pa Peccovemu talentu, ki je po 15 letih Ducatijevo rdečo vrnil na vrh razvrstitve. V vseh teh sezonah, ki smo jih preživeli skupaj, smo zgradili zrel in trden odnos, temelječ na hvaležnosti, zaupanju in spoštovanju. To je isti odnos, ki nam je omogočil, da smo vedno združeni premagovali tudi težke trenutke. Pecco bo za vedno ostal prvak v zgodovini Borgo Panigala in tudi v moji osebni zgodovini. Z Ducatijem je uresničil svoje otroške sanje, mi pa smo svoje dosegli skupaj z njim. V odnosih ni vedno lahko prepoznati in razumeti, kdaj se je neko obdobje končalo in je potrebna sprememba. Globoka vez medsebojne naklonjenosti, ki nas povezuje, se ne bo spremenila in bo ključna za obvladovanje vseh dirk do konca sezone ter za zaključek te poti na najboljši možen način," je po novici dejal Luigi Dall'Igna, generalni direktor moštva Ducati Corse.

Prihaja Pedro Acosta

Njegovo mesto v tovarniški ekipi Ducatija bo prevzel v tej sezoni dikrač KTM-a Pedro Acosta. 22-letnik je lastnik neslavnega rekorda, saj je dirkač z največ uvrstitvami na stopničke brez zmage v kraljevskem razredu. Od leta 2027 naprej bo ob serijskem zmagovalcu Marcu Marquezu poskušal vpisati čim več zmag in se boriti za naslov prvaka.

Poglavja:
Na vrh Acosta
francesco bagnaia ducati marc marquez

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KOMENTARJI29

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FIRBCA
25. 06. 2026 13.43
Prepotentni Akosta bo rabil vsaj sezona da se bo privadil duceta in drugo leto bo vse total drugaze z normativami motorja gum itd manj aerodinamike elektronike kar bo voda na mlin Markezu in Fabiju.Q. In Bestaniniju ostalo so pa brez elektronike malinovcki.
Odgovori
-4
1 5
.AchiIIeus
25. 06. 2026 16.17
Kje pa, Marquez je še z elektroniko vse prevečkrat v pesku.
Odgovori
+3
4 1
Rd350
25. 06. 2026 10.17
To da so aprilijini dirkači v ospredju letos je zasluga aprillie. Duc je letos dugi najboljši motor.
Odgovori
-3
2 5
.AchiIIeus
25. 06. 2026 16.17
Slaba tolažba, najbrž v obupu.
Odgovori
+3
4 1
Tenma
24. 06. 2026 21.18
...še bo Paklenica popularna letos...
Odgovori
-5
2 7
.AchiIIeus
25. 06. 2026 16.19
Ti od doma ne upaš tako da zate ostane Paklenica pobožna želja.
Odgovori
+1
1 0
cimatadek
24. 06. 2026 18.30
Serijski zmagovalec Marc Marquez😂... iz koga se delate norca
Odgovori
-12
1 13
.AchiIIeus
24. 06. 2026 20.18
Hahaha, komaj dvakrat je zmagal pa še to brez največje konkurence, jalovo je tole dirkanje glede na to da vozi daleč najboljši Ducati.
Odgovori
+4
9 5
Tenma
24. 06. 2026 16.41
Bolje da pride Acosta kot kak brcači, bremzači ali klofutači.
Odgovori
-11
5 16
.AchiIIeus
24. 06. 2026 17.28
Tenma se z vsaki postom smeši, že prov žalostno izgleda.
Odgovori
+9
13 4
Tenma
24. 06. 2026 16.41
achilleus se z vsaki postom smeši, že prov žalostno izgleda.
Odgovori
-8
6 14
Callux
24. 06. 2026 16.21
Naslednji dve leti bi znalo biti znotraj tovarniškega moštva Ducatija zelo pestro.. Saj Pedro v ekipo niti približno ne prihaja z namenom, da bi bil samo zvesti oproda..
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+22
22 0
Tenma
24. 06. 2026 16.40
Pedro bo dal vse od sebe, enako kot Markec.
Odgovori
-11
2 13
.AchiIIeus
24. 06. 2026 17.25
Motiš se, Pedro se garantirano ne bo slačil kot Markec.
Odgovori
+9
11 2
prost1
24. 06. 2026 15.54
Mogoče bo pa Acosta prvi, ki bo Marca prehiteval po levi in po desni.
Odgovori
+18
20 2
.AchiIIeus
24. 06. 2026 14.59
Komu laže Dalligna, tako slabi kot so letos z Marquezom že precej let niso bili, če so to skrajne meje ki jih zmore, vsaj tako trdi, potem bodo tenko piskali, menda ne pričakujejo da bo Dorna Bezzecchiju prepovedala nadaljevanje dirkanja, sicer nimajo nobenih šans po videnem do sedaj, saj Marquez ni zmagal nobene dirke neposredno proti Bezzecchiju.
Odgovori
+17
23 6
AyrtonS
24. 06. 2026 13.29
Že psihološko je na več stopenj nižji ravni kot MM93, da ne govorimo o konstantnosti in hitrosti, zato je edini izhod da zapusti Ducati
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-15
5 20
.AchiIIeus
24. 06. 2026 13.06
Marquez nikoli ne bo presegel Peccovih uspehov pri Ducatiju, nikoli! Pecco je postavil Ducati na vrh, Marquez ga ruši, žalostno da jim čast rešuje Diga s poltovarniškim na tretjem mestu.
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+16
23 7
Arthur
24. 06. 2026 13.16
Ne bit tako obupan.
Odgovori
-14
4 18
Loptass
24. 06. 2026 13.19
Smo v lani in v nedeljo 6 krogov pred koncem videli, kam je MM postavil Pecca in svojega Ducatija.
Odgovori
-16
4 20
Protoc
24. 06. 2026 13.39
Ne more Markec zrušiti ideje inžinjerjev, ko oni sestavljajo motor, se dirkač hladi nekje na morju..medtem nekdo drugi razvija motor, ta se imenuje "testni dirkač"...kdo se pa najbolje znajde na motorju je pa druga znanost, za navijace Rossija
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-15
6 21
.AchiIIeus
24. 06. 2026 15.05
Med Marquezom in Peccom je samo 13 točk razlike, če ne bo Dalligna ali pa Dorna posegala v razplet dirkanja ima Pecco še vse možnosti da ga opere.
Odgovori
+14
20 6
The T3chnics
24. 06. 2026 16.10
V vaših komentarjih je toliko zlobe, da vas na koncu karma postavi na realna tla.
Odgovori
-16
3 19
.AchiIIeus
24. 06. 2026 17.27
Toliko žlehtnobe kot premorete podrepni in vaš idol ga ni med normalnimi ljudmi, garantirano!
Odgovori
+9
11 2
Loptass
24. 06. 2026 20.53
Med Marcom pa Peccom je samo 13 tock razlike, ampak Marc ni vozil dveh dirkah, na eni mu je spustla felna in vse dirke je vozil poskodovan.
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-4
3 7
.AchiIIeus
25. 06. 2026 08.42
Sej Bezzecchi tudi ni vozil dve dirke pa še vedno vodi, pa s tem da Marquezu nihče ni prepovedal dirkanje, faltno pa je zvil po svoji neumnosti, ne razumem kaj ti ni jasno.
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+4
6 2
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