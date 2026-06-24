Marquez ostaja, Acosta prihaja, dvakratni prvak po osmih letih odhaja

Francesco Bagnaia se je na motocikel Ducatijevega tovarniškega moštva prvič usedel leta 2019, v letih 2022 in 2023 pa je osvojil naslova prvaka. Bagnaia je svojemu moštvu naslov zagotovil po dolgih 15 letih suše. Bagnaia je na Ducatiju zmagal največkrat, saj ima 31 zmag v razredu MotoGP, 62-krat pa je stopil na stopničke.
"Pecco je eden tistih dirkačev, s katerimi preskoči iskra takoj. Poiskali smo ga in si ga želeli že od zelo mladih let, da bi okoli njega zgradili projekt. Je hiter in predvsem pameten. Cilj je bil pripeljati Desmosedici GP do njegovega polnega potenciala. Uspelo nam je. Zahvaljujoč delu celotne ekipe in tehnologiji, predvsem pa Peccovemu talentu, ki je po 15 letih Ducatijevo rdečo vrnil na vrh razvrstitve. V vseh teh sezonah, ki smo jih preživeli skupaj, smo zgradili zrel in trden odnos, temelječ na hvaležnosti, zaupanju in spoštovanju. To je isti odnos, ki nam je omogočil, da smo vedno združeni premagovali tudi težke trenutke. Pecco bo za vedno ostal prvak v zgodovini Borgo Panigala in tudi v moji osebni zgodovini. Z Ducatijem je uresničil svoje otroške sanje, mi pa smo svoje dosegli skupaj z njim. V odnosih ni vedno lahko prepoznati in razumeti, kdaj se je neko obdobje končalo in je potrebna sprememba. Globoka vez medsebojne naklonjenosti, ki nas povezuje, se ne bo spremenila in bo ključna za obvladovanje vseh dirk do konca sezone ter za zaključek te poti na najboljši možen način," je po novici dejal Luigi Dall'Igna, generalni direktor moštva Ducati Corse.
Prihaja Pedro Acosta
Njegovo mesto v tovarniški ekipi Ducatija bo prevzel v tej sezoni dikrač KTM-a Pedro Acosta. 22-letnik je lastnik neslavnega rekorda, saj je dirkač z največ uvrstitvami na stopničke brez zmage v kraljevskem razredu. Od leta 2027 naprej bo ob serijskem zmagovalcu Marcu Marquezu poskušal vpisati čim več zmag in se boriti za naslov prvaka.
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