Marquez ostaja, Acosta prihaja, dvakratni prvak po osmih letih odhaja

"Pecco je eden tistih dirkačev, s katerimi preskoči iskra takoj. Poiskali smo ga in si ga želeli že od zelo mladih let, da bi okoli njega zgradili projekt. Je hiter in predvsem pameten. Cilj je bil pripeljati Desmosedici GP do njegovega polnega potenciala. Uspelo nam je. Zahvaljujoč delu celotne ekipe in tehnologiji, predvsem pa Peccovemu talentu, ki je po 15 letih Ducatijevo rdečo vrnil na vrh razvrstitve. V vseh teh sezonah, ki smo jih preživeli skupaj, smo zgradili zrel in trden odnos, temelječ na hvaležnosti, zaupanju in spoštovanju. To je isti odnos, ki nam je omogočil, da smo vedno združeni premagovali tudi težke trenutke. Pecco bo za vedno ostal prvak v zgodovini Borgo Panigala in tudi v moji osebni zgodovini. Z Ducatijem je uresničil svoje otroške sanje, mi pa smo svoje dosegli skupaj z njim. V odnosih ni vedno lahko prepoznati in razumeti, kdaj se je neko obdobje končalo in je potrebna sprememba. Globoka vez medsebojne naklonjenosti, ki nas povezuje, se ne bo spremenila in bo ključna za obvladovanje vseh dirk do konca sezone ter za zaključek te poti na najboljši možen način," je po novici dejal Luigi Dall'Igna, generalni direktor moštva Ducati Corse.