Marquez: Padca ne razumem, dirkal sem lagodno

Osemkratni svetovni motociklistični prvak Marc Marquez sobotne sprinterske zmage v Jerezu ni uspel kronati še z nedeljskim slavjem. Po slabem startu in boju s Francescom Bagnaio je vse možnosti za četrto zmago na osrednji preizkušnji izgubil s padcem v tretjem krogu dirke. Z dirkanjem je sicer nadaljeval in prišel do pomembnih štirih točk svetovnega prvenstva, a se zaveda, da takšnih napak ne sme več ponavljati, če želi še devetič postati svetovni prvak.

Marc Marquez tudi po dirkaškem vikendu v Jerezu na sprinterskih dirkah ostaja stoodstoten, na petih prizoriščih je petkrat stal na najvišji stopnički, nekoliko slabši izkupiček pa ima na nedeljskih preizkušnjah.

Po dirki v Austinu, na kateri je iz vodstva zdrsnil v pesek, se je na tleh znašel tudi v Andaluziji, ko je v tretjem krogu napadal drugouvrščenega Francesca Bagnaio. "Bila je dobra bitka. Vsi se zavedajo, da je prvi krog ključen, še posebej tu v Jerezu, in imela sva manjši dotik v enajstem ovinku. Bil je dober boj in škoda, da ga nisva mogla nadaljevati do konca dirke," se je obračuna z moštvenim kolegom spominjal Španec.

Dvoboja nista mogla dokončati, saj se je Marquez, preden je uspel vrniti udarec, znašel v pesku. A če je svojo napako v Teksasu takoj razumel, tokrat razloga za padec še ni našel, saj je v trenutku padca dirkal ležerno.

"V Austinu sem razumel, zakaj sem padel, toda danes tega ne razumem. Moram analizirati podatke z motocikla. Nisem napadal, dirkal sem mirno in ležerno, tako kot sem to počel na prvih dirkah, saj se zavedam, da je moj adut druga polovica dirke. Toda tako pač je in to moramo sprejeti. Šlo je za napako in moramo se nekaj naučiti iz nje ter se ji v prihodnosti skušati izogniti, če se želimo potegovati za naslov prvaka," je pojasnil 32-letnik. "Možno je, da sem v ovinek vstopil s stopinjo več naklona. Bil sem za dvema dirkačema in to je bilo verjetno prvič v celem koncu tedna, da sem bil za drugimi dirkači. Mogoče se je obnašanje motocikla zato v tistem trenutku nekoliko spremenilo, na kar pa takrat nisem pomislil in iz tega razloga storil to napako," še razmišlja Marquez.

Po padcu je močno potolčen motocikel pobral in se vrnil v dirko, po dobrem preobratu pa je na koncu ciljno črto prečkal kot dvanajsti in vpisal pomembne štiri točke v točkovanju za naslov prvaka. Jasno je, da bi bil s prikazanim dirkaškim ritmom, če ne bi padel, izjemno nevaren za zmago, vendar mu to dejstvo ni povzročilo dodatnih frustracij. "Nasprotno, moj hiter dirkaški ritem me je razveselil. Če nimaš dobrega ritma in padeš, imaš dve stvari za popraviti: padec in dirkaški ritem. Pomembno je, da smo hitri, toda moramo se izogibati napakam. Kakorkoli, smo le točko za vodilnim v svetovnem prvenstvu, kar je najpomembneje."

Vodstvo v skupnem seštevku je osemkratni svetovni prvak predal svojemu bratu Alexu Marquezu, ki je v nedeljo pred domačimi navijači prišel do sploh prve zmage v elitnem razredu motoGP. Starejši izmed Marquezov ni skrival ponosa nad bratom, čigar dosežek mu je polepšal sicer ne najbolj uspešen dan.

"Alexova zmaga je edina stvar, ki mi je danes priklicala nasmeh na obraz. Sem presrečen in neizmerno ponosen nanj, še zlasti, ker je delal zares trdo, da je prišel do svoje prve zmage v motoGP. To je bil en izmed ciljev v njegovi karieri. Dobil je dirko, znova vodi v svetovnem prvenstvu in dirka zares odlično, tako da sem ponosen nanj," je še sklenil Španec.

