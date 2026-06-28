Marquez pesimističen pred dirko: Več ne morem storiti

"Dirkam na svojem maksimumu, več enostavno ne morem storiti," so se glasile besede Marca Marqueza po sprinterski preizkušnji, ki jo je sicer končal na sedmem mestu, a je bil zaradi naknadne kazni, ki jo je prejel Francesco Bagnaia na koncu šesti. Aktualni svetovni prvak je pred osrednjo dirko na kultnem prizorišču pesimističen: "Dirkam zelo varno, trenutno ne gre drugače. Na tem prizorišču je veliko odvisno od tvoje intuicije in ta mi v tem trenutku pravi, da ne morem peljati hitreje. Ne gre mi slabo, a enostavno izgubljam preveliko število točk."

Nizozemsko prizorišče slovi po stopnji tveganja, ki jo morajo dirkači sprejeti, če želijo priti do dobrega rezultata. Marquez, ki je trenutno v nizu dveh zaporednih zmag, si ne more privoščiti novega padca in morebitne poškodbe. "Počutim se neugodno in nedosledno. Padec na tukajšnji pesek je ekstremno boleč, o tem sem se prepričal lani. Tudi letos sem bil priča številnim padcem, kar me je še bolj odvrnilo od pretirano hitrega dirkanja. Pomembno je biti pozoren in previden."