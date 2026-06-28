Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Marquez pesimističen pred dirko: Več ne morem storiti

Assen, 28. 06. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Marc Marquez

Pred nami je še zadnje dejanje dirkaškega konca tedna kraljevega razreda MotoGP na Nizozemskem. Zaenkrat v Assnu dominira Aprilia, ki je vpisala dvojno slavje na sprinterski preizkušnji. Slabše kaže aktualnemu prvaku Marcu Marquezu, ki je že v petek priznal, da mu kultna steza na Nizozemskem enostavno ne ustreza. Prenos osrednje dirke razreda MotoGP ob 13.15 na Kanalu A in VOYO.

MotoGP - VN Nizozemske
MotoGP - VN Nizozemske
FOTO: VOYO

"Dirkam na svojem maksimumu, več enostavno ne morem storiti," so se glasile besede Marca Marqueza po sprinterski preizkušnji, ki jo je sicer končal na sedmem mestu, a je bil zaradi naknadne kazni, ki jo je prejel Francesco Bagnaia na koncu šesti. Aktualni svetovni prvak je pred osrednjo dirko na kultnem prizorišču pesimističen: "Dirkam zelo varno, trenutno ne gre drugače. Na tem prizorišču je veliko odvisno od tvoje intuicije in ta mi v tem trenutku pravi, da ne morem peljati hitreje. Ne gre mi slabo, a enostavno izgubljam preveliko število točk."

Nizozemsko prizorišče slovi po stopnji tveganja, ki jo morajo dirkači sprejeti, če želijo priti do dobrega rezultata. Marquez, ki je trenutno v nizu dveh zaporednih zmag, si ne more privoščiti novega padca in morebitne poškodbe. "Počutim se neugodno in nedosledno. Padec na tukajšnji pesek je ekstremno boleč, o tem sem se prepričal lani. Tudi letos sem bil priča številnim padcem, kar me je še bolj odvrnilo od pretirano hitrega dirkanja. Pomembno je biti pozoren in previden."

Marc Marquez v Assnu
Marc Marquez v Assnu
FOTO: Profimedia

Aprilia je po pričakovanjih dominirala na prvih dveh dirkaških dneh, na kvalifikacijah so njeni dirkači zasedli prav vsa prva štiri mesta. Na sprinterski preizkušnji je dvojno zmago dosegla poltovarniška ekipa Trackhouse, za katero je bil to zgodovinski uspeh. "Že preden smo prišli sem, smo vedeli, da ima Aprilia tukaj prednost. Zavedamo se njenih dobrih lastnosti in vemo, da njenim dirkačem zelo ustrezajo hitri ovinki, ki jih ima to dirkališče. Za končno slavje je potrebno dobro opraviti na vseh 22 prizoriščih, tega se dobro zavedamo. Smo pa dovolj realni, da vemo, da ima ponekod Aprilia pač prednost pred nami," je še povedal Marquez, ki je z dvigom forme na zadnjih nekaj dirkah uradno oddal kandidaturo za 10. naslov svetovnega prvaka.

Preberi še Martin dobil kvalifikacije, Aprilia okupirala prva štiri mesta

Nedeljski dirkaški program bomo začeli ob 11.00 na VOYO, ko bodo najprej na delu dirkači razreda Moto3. Od 12.10 naprej pa se akcija seli tudi na Kanal A. Najprej bodo dirkali še predstavniki drugega najmočnejšega jakostnega razreda, ob 13.15 pa se začne prenos osrednje preizkušnje kraljevega razreda MotoGP.

MotoGP - urnik prenosov za VN Nizozemske
MotoGP - urnik prenosov za VN Nizozemske
FOTO: VOYO
vn nizozemske marc marquez težave ducati motogp

Fernandez in Ogura poskrbela za zgodovinsko dvojno slavje

24ur.com 'Vprašanje, ali bo Marc Marquez drugo leto še dirkal'
24ur.com Se bo Marc Marquez poslovil od Honde?
24ur.com 'Marc Marquez je edini pravi ambasador v razredu motoGP'
24ur.com Se je Quartararo že vdal? 'Težko bo'
24ur.com Vrača se MotoGP!
Moskisvet.com Vrača se MotoGP!
24ur.com Marquez: Fantje pred mano so bili odlični, zmagovalnega odra ni bilo moč ujeti
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kaj, če nekdo na plaži snema vašega otroka?
Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?
Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?
Kopanje v nosečnosti: Ali je varno plavati v morju in bazenu?
Kopanje v nosečnosti: Ali je varno plavati v morju in bazenu?
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
zadovoljna
Portal
Skriti biser: Bližnje jezero, kjer se lahko takoj ohladite
Tedenski horoskop: Ribe iščejo pozornost, kozorogi bežijo pred lastnimi občutki
Tedenski horoskop: Ribe iščejo pozornost, kozorogi bežijo pred lastnimi občutki
Dnevni horoskop: Ovni bodo motivirani, vodnarje čaka naključno srečanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo motivirani, vodnarje čaka naključno srečanje
Poletne obleke, ki so popolna izbira za vročinski val
Poletne obleke, ki so popolna izbira za vročinski val
vizita
Portal
Zdravniki so dve leti ignorirali njene simptome, nato pa je izvedela za težko diagnozo
Zakaj komarji izbirajo točno določene 'žrtve' in kako se zaščititi
Zakaj komarji izbirajo točno določene 'žrtve' in kako se zaščititi
Glavobol po sončenju? Morda ni kriva le dehidracija
Glavobol po sončenju? Morda ni kriva le dehidracija
Nevarna kombinacija, ki jo mnogi spregledajo
Nevarna kombinacija, ki jo mnogi spregledajo
cekin
Portal
Upokojenec mora to urediti čim prej: sicer lahko nastane kaos
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
moskisvet
Portal
Ko se je nogometaš zgrudil, je o življenju odločala ena sama naprava
Kako so se ljudje zbujali pred budilkami? Nekatere metode so bile naravnost bizarne
Kako so se ljudje zbujali pred budilkami? Nekatere metode so bile naravnost bizarne
Pozabite na gnečo na obali: ta hrvaški geopark ponuja pravo avanturo
Pozabite na gnečo na obali: ta hrvaški geopark ponuja pravo avanturo
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
dominvrt
Portal
Kako pravilno posušiti zelišča, da ohranijo aromo skozi celo leto
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
To je najslabši čas za zalivanje trate
To je najslabši čas za zalivanje trate
okusno
Portal
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic
Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
voyo
Portal
Živalska patrulja
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763