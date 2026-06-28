Marquez pesimističen pred dirko: Več ne morem storiti

"Dirkam na svojem maksimumu, več enostavno ne morem storiti," so se glasile besede Marca Marqueza po sprinterski preizkušnji, ki jo je sicer končal na sedmem mestu, a je bil zaradi naknadne kazni, ki jo je prejel Francesco Bagnaia na koncu šesti. Aktualni svetovni prvak je pred osrednjo dirko na kultnem prizorišču pesimističen: "Dirkam zelo varno, trenutno ne gre drugače. Na tem prizorišču je veliko odvisno od tvoje intuicije in ta mi v tem trenutku pravi, da ne morem peljati hitreje. Ne gre mi slabo, a enostavno izgubljam preveliko število točk."
Nizozemsko prizorišče slovi po stopnji tveganja, ki jo morajo dirkači sprejeti, če želijo priti do dobrega rezultata. Marquez, ki je trenutno v nizu dveh zaporednih zmag, si ne more privoščiti novega padca in morebitne poškodbe. "Počutim se neugodno in nedosledno. Padec na tukajšnji pesek je ekstremno boleč, o tem sem se prepričal lani. Tudi letos sem bil priča številnim padcem, kar me je še bolj odvrnilo od pretirano hitrega dirkanja. Pomembno je biti pozoren in previden."
Aprilia je po pričakovanjih dominirala na prvih dveh dirkaških dneh, na kvalifikacijah so njeni dirkači zasedli prav vsa prva štiri mesta. Na sprinterski preizkušnji je dvojno zmago dosegla poltovarniška ekipa Trackhouse, za katero je bil to zgodovinski uspeh. "Že preden smo prišli sem, smo vedeli, da ima Aprilia tukaj prednost. Zavedamo se njenih dobrih lastnosti in vemo, da njenim dirkačem zelo ustrezajo hitri ovinki, ki jih ima to dirkališče. Za končno slavje je potrebno dobro opraviti na vseh 22 prizoriščih, tega se dobro zavedamo. Smo pa dovolj realni, da vemo, da ima ponekod Aprilia pač prednost pred nami," je še povedal Marquez, ki je z dvigom forme na zadnjih nekaj dirkah uradno oddal kandidaturo za 10. naslov svetovnega prvaka.
Nedeljski dirkaški program bomo začeli ob 11.00 na VOYO, ko bodo najprej na delu dirkači razreda Moto3. Od 12.10 naprej pa se akcija seli tudi na Kanal A. Najprej bodo dirkali še predstavniki drugega najmočnejšega jakostnega razreda, ob 13.15 pa se začne prenos osrednje preizkušnje kraljevega razreda MotoGP.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.