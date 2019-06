Marquez po domačem slavju: Zavedam se tanke črte med zmago in porazom

Ta je, Marc Marquez (Repsol Honda Team) namreč, pokazal, iz kakšnega šampionskega testa je. Čeprav je še na petkovih treningih v Montmelu deloval precej rezerviran in rezultatsko v velikem zaostanku za mesti, ki jih je najbolj vajen, je že dan pozneje v kvalifikacijah zasedel visoko drugo mesto. S tem je napovedal vnovičen boj za še četrto zmago v sezoni, ki pa se ni zdela tako samoumevna kot nekatere poprej. Predvsem ker je v Barceloni nazadnje slavil pred leti, v zadnjih dveh sezonah pa je tu prevladoval Ducati. Toda velemojster ne bi bil velemojster, če ne bi znal izkoristiti tistega, kar mu najbližji konkurenti ponudijo. Po zgodnjem trku in posledičnem padcu kvarteta Jorge Lorenzo – Andrea Dovizioso – Maverick Vinales – Valentino Rossi je ob taktično pametni vožnji pomenilo novo suvereno slavje za šampiona najvišjega razreda. "Uspela nam je zelo dobra vožnja. Čeprav smo bili pred začetkom dirke nekoliko zadržani, smo v nadaljevanju pokazali tisti pravi šampionski obraz, ki nam je omogočil, da sem ciljno črto prečkal kot prvi," pravi srečni zmagovalec VN Katalonije Marc Marquez, ki je potem, ko so ga člani moštva Repsol Honda Team nekako obvestili o padcu omenjene četverice, lahko precej lažje zadihal.

"Verjemite, da so takšne vožnje po navadi še bolj zahtevne kot tiste, ko greste 'na nož' proti neposrednim tekmecem. Moral sem ohraniti mirno kri, saj mi ta podlaga steze v Montmelu ne ustreza najbolje. Zato smo se odločili, da bomo zamenjali zadnjo gumo. Izbrali smo nekoliko mehkejši tip, ki se je dobro odzval na vremenske razmere. Veseli me domača zmaga pred množico navijačev, obenem pa je bil to znova vikend v znamenju bratov Marquez, saj je slavil tudi Alex, kar me neizmerno veseli," je pomen dvojnega slavja bratov Marquez razložil starejši Marc.



Motociklistična karavana se zdaj seli na legendarno prizorišče v nizozemski Assen, kjer bo znova več priložnosti za Ducati, ki mu takšen tip steze veliko bolj ustreza. "Za nas je najbolj pomembno, da ohranjamo visoke uvrstitve. Ne smemo si dopustiti večjih napak, ohraniti moramo mirnost in osredotočenost na končni cilj. To pa je zbiranje točk v boju za ubranitev naslova svetovnega prvaka,"je še pristavil starejši od bratov Marquez.