Marquez po grdem padcu: Še poceni sem jo odnesel

Potem ko je prejšnjo nedeljo na Japonskem osvojil naslov svetovnega prvaka, je Marc Marquez dirko v Indoneziji po grdem trku z Marcom Bezzecchijem končal v pesku. Po prvih informacijah si je poškodoval ključnico, več podrobnosti pa bo znano po obsežnejših zdravniških pregledih v Madridu. Kot pa je Marquez namignil za špansko televizijo DAZN, se zdi, da si je natrgal vezi v desni ključnici.

Zmagovalec sprinta v Mandaliki Marco Bezzecchi je imel, tako kot v soboto, tudi na nedeljski preizkušnji nekaj težav na startu. S prvega startnega mesta je zdrsnil v ozadje in dirkal tik za Marcom Marquezom. V prvem krogu je Italijan trčil v zadek motocikla letošnjega svetovnega prvaka in skupaj z njim pristal v pesku. "To ni najboljši način, da proslavim naslov svetovnega prvaka," je za medije dejal v sporočilu, ki so ga posredovali iz tovarniške ekipe Ducati.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po Špančevi reakciji je bilo takoj jasno, da se je pri padcu poškodoval, saj se je držal za desno roko, s katero je imel v preteklih sezonah obilo težav. Prvi zdravniški pregledi so nakazali poškodbo ključnice, kako resna pa je poškodba, bodo razkrile obsežnejše preiskave, ki Marqueza čakajo v Madridu. "Žalosten sem, saj sem si poškodoval desno ključnico. Kar se dirkaške nesreče tiče, Marco Bezzecchi je že prišel do mene in se mi opravičil. To je nekaj, kar se zgodi, včasih bom nekaj takega storil jaz, včasih nekdo drug. Marco je priznal svojo krivdo."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Čim prej bom odpotoval v Madrid, da bi z zdravniki dojeli, za kakšno poškodbo točno gre, potem pa se bom skušal vrniti v najkrajšem možnem času, a znotraj meja, ki mi jih postavlja okrevanje po takšni poškodbi," je še napovedal Španec. Kot pa je razkril za špansko televizijo DAZN, vse kaže, da si je natrgal vezi v ključnici. "Po vsem slabem sem jo še poceni odnesel. Zdi se, da imam natrgane vezi v ključnici, toda ne morem vedeti zagotovo," je še komentiral.

Marquez je imel v Indoneziji že celoten konec tedna precej težav. V petek se mu prvič letos ni uspelo neposredno prebiti v hitrejšo kvalifikacijsko skupino, v soboto je na kvalifikacijah z devetim mestom vknjižil svoj najslabši izkupiček letos, nato pa na sprintu zasedel sedmo mesto. Na tem dirkališču ni imel sreče niti v preteklih sezonah.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Konec tedna v Mandaliki je bil kar zahteven, toda danes sem se začel počutiti bolje, še zlasti v jutranjem ogrevanju smo naredili velik korak naprej. Kako pa je bilo na dirki, težko rečem, saj sem odpeljal le pet ali šest ovinkov," pa je komentiral razplet dirkaškega vikenda.