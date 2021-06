Marquez po grozljivem padcu 'udaril' po Hondi: Elektronika bi to morala preprečiti

"Srečen sem, da sem jo odnesel brez poškodb ob takšnem padcu, kot je bil ta, saj lahko hitro pride do poškodb, ko poletiš po zraku. Dobro mi je šlo, vse do padca. Dopoldne sem vse skupaj vzel bolj umirjeno, popoldne pa sem želel narediti korak naprej. Vozil sem hitro in v tistem trenutku nisem pričakoval padca. To je eden tistih zavojev, v katerih vsi dirkači motoGP-ja delujemo proti elektroniki. Elektronika je tista, ki nas rešuje pred takimi padci, toda v tem primeru temu ni bilo tako," je povedal Marquez v prvih izjavah po grdem padcu na drugem prostem treningu.

Pa je med pravcatim poletom imel čas pomisliti na karkoli, ga je vprašal eden od novinarjev. "Vse skupaj se je odvijalo zelo počasi. Bolj kot v zraku sem razmišljal, ko sem pristal na tleh. Vse me je bolelo, nato so sledili preizkusi. Najprej seveda roka, nato noga, ki me je najbolj bolela. Toda nato sem spoznal, da gre le za udarce. V soboto bom malce 'zmečkan', toda srečen, da sem jo odnesel brez poškodb. Ne bo težav, kar se tiče dirkanja," je svoje navijače pomiril Marc Marquez, zmagovalec zadnje preizkušnje, tj. VN Nemčije na Sachsenringu. "Moja guma je zdrsnila in nič me ni zaustavilo. Ni me zaustavila niti elektronika, in to je področje, na katerem si prizadevam, da bi se v prihodnosti izboljšali," je očitno veliko težavo Honde opisal Marquez. "Hondini dirkači imamo veliko težav s preveč poleti z motocikla (t. i. high-side, op. p.) in to ti seveda jemlje samozavest, saj ne veš, kdaj boš spet padel na takšen način. To je treba preprečiti na vsak način, saj se tako lahko dirkač najhuje poškoduje. Šlo je za podoben padec kot v Jerezu lani. Skušam delati in razumeti, dajem enake komentarje, da bi to Honda v prihodnosti izboljšala. Gre za zelo pomembno točko, če se v prihodnje želimo izboljšati," je potarnal šestkratni svetovni prvak razreda motoGP.