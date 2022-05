Marquez po Mugellu na operacijo, verjetno zaključil sezono

"Kot si predstavljate smo tu zaradi izredne novice. Kot se spomnite je pred devetimi meseci Marc doživel veliko poškodbo. Na žalost njegovi občutki na motocilku še vedno niso taki, kot bi si on želel. PO pogovoru s specialisti in drugimi strokovnjaki smo prišli do zaključka, da gre Marc lahko na operacijo. Včeraj smo se odločili, da bo to tudi storil. Po dolgem obdobju trpljenja vsi verjamemo, da je prišel pravi čas," je konfererenco začel šef moštva Honda Repsol.