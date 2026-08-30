Marquez po novem slavju v Aragoniji: Če ne bi tvegal, ne bi zmagal

Sprint dirko je z najboljšega izhodišča začel Italijan Marco Bezzecchi, ki ta konec tedna v Španiji ruši rekorde. Dirkač Aprilie pa je na samem začetku dirke storil napako, ki sta jo pridoma izkoristila Marc in Alex Marquez. Starejši je že na startu prevzel vodstvo, ki ga iz rok ni izpustil do konca preizkušnje.

Sedemkratni prvak se je za svojo startno strategijo odločil po tem, ko je bil seznanjen z Italijanovim izborom gum: "Ko sem videl, da bo Bezzecchi dirkal z mehkimi pnevmatikami, sem takoj vedel, da je moja edina možnost za zmago, če ga prehitim v prvem ovinku. Kar sem načrtoval, sem tudi storil, četudi nisem začel najbolje. Ta ovinek dobro poznam, ko pa sem enkrat prevzel vodstvo, mi je bilo veliko lažje nadzorovati potek dirke. Strategija je tvegana, a tak je MotoGP. Če ne bi tvegal, ne bi zmagal," je povedal Marquez, ki je tako nadaljeval 100-odstoten izkupiček sprinterskih zmag v Aragoniji kot dirkač Ducatija.