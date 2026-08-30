Marquez po novem slavju v Aragoniji: Če ne bi tvegal, ne bi zmagal

Sprint dirko je z najboljšega izhodišča začel Italijan Marco Bezzecchi, ki ta konec tedna v Španiji ruši rekorde. Dirkač Aprilie pa je na samem začetku dirke storil napako, ki sta jo pridoma izkoristila Marc in Alex Marquez. Starejši je že na startu prevzel vodstvo, ki ga iz rok ni izpustil do konca preizkušnje.
Sedemkratni prvak se je za svojo startno strategijo odločil po tem, ko je bil seznanjen z Italijanovim izborom gum: "Ko sem videl, da bo Bezzecchi dirkal z mehkimi pnevmatikami, sem takoj vedel, da je moja edina možnost za zmago, če ga prehitim v prvem ovinku. Kar sem načrtoval, sem tudi storil, četudi nisem začel najbolje. Ta ovinek dobro poznam, ko pa sem enkrat prevzel vodstvo, mi je bilo veliko lažje nadzorovati potek dirke. Strategija je tvegana, a tak je MotoGP. Če ne bi tvegal, ne bi zmagal," je povedal Marquez, ki je tako nadaljeval 100-odstoten izkupiček sprinterskih zmag v Aragoniji kot dirkač Ducatija.
Bezzecchi se s Špančevo trditvijo ne strinja v celoti: "Ne vem, če bi zmagal, v kolikor bi ohranil vodstvo v prvem ovinku, saj sem na koncu končal na tretjem mestu. Prav nisem prepričan, da me je zmage stala izbira gum, če kaj, menim, da bi z mehkimi pnevmatikami dosegel še nekoliko slabši čas. Ne bom si preveč belil glave s strategijo pred dirko, ostala dva tekmovalca sta bila enostavno malce hitrejša, to je to," je povedal Italijan, ki pa bo imel že danes na voljo najboljši možen popravni izpit.
Dirkače namreč čaka osrednja dirka dirkaškega konca tedna. Bezzecchi si je na kvalifikacijah priboril 'pole-position', sledita mu oba brata Marquez. Kakšen bo razplet? Odgovor boste dobili na Kanalu A in VOYO. S studijskim delom začnemo ob 13.15. Že ob 11. uri pa bo na VOYO prenos dirke razreda moto3, malce več kot uro kasneje pa še dirka srednjega jakostnega razreda, tudi na Kanalu A.
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