Marquez po novi dominantni predstavi: Poskušam biti pesimističen

Povedel je že takoj po startu in se na začetku dirke odlepil od tekmecev, ki ga do ciljne črte niso več videli. Čeprav se zaveda, da zmagi ne gre gledati v zobe, priznava, da se je med sobotno dirko bolj zabaval.

Nepremagan je ostal tudi minuli konec tedna na Saškem. V soboto je slavil na sprinterski dirki, ko se je po veliki napaki v uvodnem krogu odlično pobral in prav v zadnjem krogu za zmago ugnal Marca Bezzecchija , v nedeljo pa je do novega slavja prišel bolj rutinirano.

Zmago, ki jo je posvetil družini in prijateljem preminulega španskega dirkača Borje Gomeza , je Marquez dosegel na svoji jubilejni 200. dirki v elitnem razredu, kar se mu zdi zelo zgovorno. "To pomeni, da sem oddirkal že 200 dirk, vendar sem še vedno na visoki ravni."

Veselje družine Marquez pa je dopolnil tudi mlajši brat Alex. Dirkač Gresinija je na Sachsenringu dirkal po zlomu prsta, ki ga je utrpel v Assnu, in po osmem mestu na sobotnem sprintu dan kasneje navdušil z drugim mestom.

"Moj brat nas je znova presenetil, ampak že prej sem vedel, da je sposoben vsega. Ko doma vidiš, da dirkač vsak dan 24 ur posveti temu, da se vrne na stezo, veš, da se bo vrnil z navalom adrenalina ter bo v ospredju, in to se je tudi zgodilo. Ko se boriš za naslov prvaka, kot se trenutno on, črpaš moč iz vsega in današnje drugo mesto se zagotovo zdi kot zmaga," je svojega sorojenca in najbližjega zasledovalca v skupnem seštevku pohvalil osemkratni svetovni prvak.