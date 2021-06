Marquez po (novi) slabi predstavi: Smo v kritičnem položaju

Potem ko je bila najboljša honda v petek šele na desetem mestu, je prva violina japonske ekipe Marc Marquez domačim novinarjem v Barceloni priznal, da se Honda – vsaj kar se tiče razvoja motocikla – nahaja v kritičnem položaju. "Jasno je, da smo v kritičnem položaju, in da tudi sam nisem v najboljšem položaju, tako zasebno kot poklicno, da bi pri tem lahko kaj pomagal," je priznal Marquez.

icon-expand Marc Marquez bi si želel lepšega povratka v karavano, toda ob ponovnem prihodu v Hondino ekipo je naletel na obilico težav. FOTO: MotoGP

"Če bi bil v polni formi, bi se lahko borili za zmagovalni oder in zmage, toda bilo bi težje kot v sezoni 2019," je priznal Marquez. "Težko bi bilo in na tem trenutno delamo. Jasno je, da vsi dirkači Honde trpimo. To nekaj pomeni, toda vsi skupaj delamo. Smo ekipa, v dobrem in slabem. Zdaj moramo iztržiti največ iz vsakega dirkača in iz Honde. Honda je Honda, zaupam vanje in zagotovo bomo spreobrnili situacijo, saj samo volja in želja ne bosta pomagali,"je podčrtal šestkratni prvak razreda motoGP.

Po 15. mestu na drugem treningu mu je eden od novinarjev dejal, da ga je težko gledati tako v ozadju. "Razumem. Predstavljaj si, če je tebi težko, kako je šele meni. Na koncu si ne smeš ustvarjati iluzij, pač pa ostati realist in to ti potem ne povzroča frustracij. So stvari, ki jih je preprosto reči in težko narediti. V Mugellu sem precej trpel in se izboljševal tekom tedna, kar pomeni, da sem našel boljši položaj na motorju in da se to lahko še izboljša,"je dodal Hondin dirkač. "Da, težko je. Težko je, toda to moram sprejeti,"je še priznal Marquez.