Marquez po operaciji že doma, njegova prihodnost sproža vse več vprašanj

Padec na sobotnem sprintu v Le Mansu, pri katerem si je Marc Marquez zlomil stopalnico, je branilca naslova potisnil v prisilni počitek. Že v nedeljo je šel pod nož, poleg zlomljene kosti v stopalu pa so mu operirali tudi desno ramo. Ta mu je vse od oktobrskega padca v Indoneziji povzročala veliko težav, zato je operativni poseg načrtoval že pred poškodbo, ki jo je staknil minuli konec tedna.

Novice o uspešno prestani operaciji so že v nedeljo delili iz Ducatija, zdaj pa se je navijačem javil tudi Marquez. "Operacija je bila uspešna! Zares sem hvaležen za vaša prijazna sporočila in podporo. Posebna zahvala gre tudi zdravniški ekipi za njihovo neverjetno delo," je devetkratni prvak zapisal na svojih družbenih omrežjih. Kot je razvidno na prvi fotografiji, se je dan po operaciji že vrnil domov, s sledilci pa je delil več prizorov tudi iz bolniške sobe.

Ne iz ekipe tovarniškega Ducatija in ne iz tabora Španca niso želeli špekulirati o njegovi vrnitvi na steze. Marquez bo zagotovo izpustil dirko v Kataloniji, ki jo bo ta konec tedna gostil Montmelo, njegova udeležba na veliki nagradi Italije konec meseca pa ostaja neznanka. Kot je za špansko televizijo DAZN sicer dejal branilec naslova, naj bi bilo "obdobje okrevanja kratko, če ne bo zapletov," jasno pa je, da po slabih izkušnjah po zlomu nadlahtnice s povratkom ne bo hitel.

Vse večja dilema postaja, ali bo Marquez po vseh zdravstvenih težavah in novih posegih v prihodnji sezoni sploh še nadaljeval z dirkanjem. Če je bilo še pred kratkim le vprašanje časa, kdaj bo ekipa tovarniškega Ducatija sporočila, da je s Špancem podaljšala sodelovanje, pa je po novi poškodbi marsikdo začel razmišljati, da bo 33-letnik s koncem sezone sklenil dirkaško kariero.

