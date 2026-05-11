MotoGP

Marquez po operaciji že doma, njegova prihodnost sproža vse več vprašanj

Madrid, 11. 05. 2026 17.42 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Marc Marquez po operaciji

Aktualni prvak razreda motoGP Marc Marquez je v nedeljo uspešno prestal dvojno operacijo, dan pozneje pa se je prek družbenih omrežij javil svojim navijačem. Po novih zdravstvenih težavah so se mnogi začeli spraševati tudi o tem, ali je letošnja sezona za Španca zadnja, toda kot trdijo neimenovani viri pri Ducatiju, se je njihov zvezdnik že zavezal k dvema nadaljnjima sezonama sodelovanja.

Padec na sobotnem sprintu v Le Mansu, pri katerem si je Marc Marquez zlomil stopalnico, je branilca naslova potisnil v prisilni počitek. Že v nedeljo je šel pod nož, poleg zlomljene kosti v stopalu pa so mu operirali tudi desno ramo. Ta mu je vse od oktobrskega padca v Indoneziji povzročala veliko težav, zato je operativni poseg načrtoval že pred poškodbo, ki jo je staknil minuli konec tedna.

Novice o uspešno prestani operaciji so že v nedeljo delili iz Ducatija, zdaj pa se je navijačem javil tudi Marquez.

"Operacija je bila uspešna! Zares sem hvaležen za vaša prijazna sporočila in podporo. Posebna zahvala gre tudi zdravniški ekipi za njihovo neverjetno delo," je devetkratni prvak zapisal na svojih družbenih omrežjih. Kot je razvidno na prvi fotografiji, se je dan po operaciji že vrnil domov, s sledilci pa je delil več prizorov tudi iz bolniške sobe.

Ne iz ekipe tovarniškega Ducatija in ne iz tabora Španca niso želeli špekulirati o njegovi vrnitvi na steze. Marquez bo zagotovo izpustil dirko v Kataloniji, ki jo bo ta konec tedna gostil Montmelo, njegova udeležba na veliki nagradi Italije konec meseca pa ostaja neznanka. Kot je za špansko televizijo DAZN sicer dejal branilec naslova, naj bi bilo "obdobje okrevanja kratko, če ne bo zapletov," jasno pa je, da po slabih izkušnjah po zlomu nadlahtnice s povratkom ne bo hitel.

Vse večja dilema postaja, ali bo Marquez po vseh zdravstvenih težavah in novih posegih v prihodnji sezoni sploh še nadaljeval z dirkanjem. Če je bilo še pred kratkim le vprašanje časa, kdaj bo ekipa tovarniškega Ducatija sporočila, da je s Špancem podaljšala sodelovanje, pa je po novi poškodbi marsikdo začel razmišljati, da bo 33-letnik s koncem sezone sklenil dirkaško kariero.

A kot je novinarju Neilu Morrisonu zagotovil neimenovan vir iz tabora Ducatija, mož iz Bologne za Špančevo dirkanje v prihodnjih sezonah ne skrbi, saj se je njihov prvi zvezdnik "že zavezal k nadaljnjim dvema letoma nastopanja in da je odločen, da se po operaciji vrne."

