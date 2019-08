Marquez po 'porazu' v Spielbergu: Dovizioso se je v zadnjih krogih igral z mano

"Tokrat se je 'Doviju' (Andrea Dovizoso, op. p.) strategija spreminjanja hitrosti v zadnjih krogih izplačala," je o zmagoviti taktiki svojega največjega rivala med drugim dejal aktualni svetovni prvak kraljevega motociklističnega razreda motogp Marc Marquez (Repsol Honda), ki je v razburljivem zaključku dirke za VN Avstrije v Spielbergu moral priznati premoč Doviziosu.



Redko smo sicer Marqueza v zadnjih šampionskih sezonah videli v položaju, ko je v zadnjem krogu z ramo ob rami s konkurentom za zmago vsaj navidezno nekoliko spustil plin."Res je, lahko bi tvegal bistveno več, a bi ob tem zagotovo doživel padec in ostal brez točk, kar pa je v tem delu sezone, ko nas do konca čaka še osem dirk, nezaželeno. Andrea me je nekoliko presenetil, ko je v zadnjem ovinku tvegal na vse ali nič. Sicer sem mu poskušal vrniti enako, a se tokrat ni izšlo po mojih željah. Nikoli ni lepo zapraviti zmago v zadnjem ovinku, toda tokrat je bil Dovizioso spretnejši in predvsem hitrejši od mene," se pomembnosti trenutnega položaja v boju za novo šampionsko zvezdico zaveda Marc Marquez, ki je ne glede na 'poraz' v samem zaključku dirke v Spielbergu znova pokazal vse svoje mojstrstvo.