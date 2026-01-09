Marquez po poškodbi rame znova na dirkalnih stezah

Okrevanje Marca Marqueza po poškodbi rame, ki jo je staknil le teden dni po osvojenem naslovu, je bilo daljše od pričakovanj.
Španec se je sredi decembra najprej usedel na gorsko kolo, sledilo je dirkanje z motocikloma za flat track in motokros, sto dni po trku z Marcom Bezzecchijem v Mandaliki pa se je vrnil še na dirkalne steze.
Na manjšem dirkališču v okolici Valencie se je usedel na cestni motocikel Ducatija, z njim pa je dirkal tudi testni dirkač proizvajalca iz Bologne Michele Pirro.
"Prva vožnja v letu 2026! Spet nazaj na motociklu ob ponovnem pridobivanju občutkov," je 32-letnik svoje veselje ob vrnitvi na dirkalne steze delil na družbenih omrežjih.
Marquez je oktobra zaradi poškodbe rame prestal operacijski poseg in moral izpustiti zadnje štiri dirke svetovnega prvenstva. Sedaj postopoma dviguje formo, njegov glavni cilj pa je, da bi bil nared za testiranja v Sepangu, ki bodo na sporedu med 3. in 5. februarjem.
Dolgo in naporno okrevanje pa čaka tudi Fermina Aldeguerja, ki si je na treningu zlomil stegnenico.
