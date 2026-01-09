Naslovnica
MotoGP

Marquez po poškodbi rame znova na dirkalnih stezah

Madrid, 09. 01. 2026 16.12 pred 39 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Ž.Ž.
Marc Marquez

Aktualni prvak razreda motoGP Marc Marquez se je sto dni po poškodbi rame, ki jo je staknil v Indoneziji, vrnil na dirkalne steze. Na manjšem dirkališču v okolici Valencie se je v družbi testnega dirkača Micheleja Pirra usedel na cestni motocikel Ducatija. Cilj Španca je biti popolnoma nared za dirkanje do začetka februarja, ko bodo v Sepangu prva letošnja testiranja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Okrevanje Marca Marqueza po poškodbi rame, ki jo je staknil le teden dni po osvojenem naslovu, je bilo daljše od pričakovanj.

Španec se je sredi decembra najprej usedel na gorsko kolo, sledilo je dirkanje z motocikloma za flat track in motokros, sto dni po trku z Marcom Bezzecchijem v Mandaliki pa se je vrnil še na dirkalne steze.

Preberi še Sezona, ki je spisala enega največjih povratkov v zgodovini športa

Na manjšem dirkališču v okolici Valencie se je usedel na cestni motocikel Ducatija, z njim pa je dirkal tudi testni dirkač proizvajalca iz Bologne Michele Pirro.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Prva vožnja v letu 2026! Spet nazaj na motociklu ob ponovnem pridobivanju občutkov," je 32-letnik svoje veselje ob vrnitvi na dirkalne steze delil na družbenih omrežjih.

Marquez je oktobra zaradi poškodbe rame prestal operacijski poseg in moral izpustiti zadnje štiri dirke svetovnega prvenstva. Sedaj postopoma dviguje formo, njegov glavni cilj pa je, da bi bil nared za testiranja v Sepangu, ki bodo na sporedu med 3. in 5. februarjem.

Preberi še Aldeguer si je na treningu zlomil nogo

Dolgo in naporno okrevanje pa čaka tudi Fermina Aldeguerja, ki si je na treningu zlomil stegnenico.

motogp marc marquez

Aldeguer si je na treningu zlomil nogo

Samo navijač
09. 01. 2026 17.36
Sicer bo letos težje. Ampak vseeno napad na 10x.
Tenma
09. 01. 2026 17.12
Gremo po 10. naslov.
