Marquez po poškodbi rame znova na dirkalnih stezah

Okrevanje Marca Marqueza po poškodbi rame, ki jo je staknil le teden dni po osvojenem naslovu, je bilo daljše od pričakovanj.

Španec se je sredi decembra najprej usedel na gorsko kolo, sledilo je dirkanje z motocikloma za flat track in motokros, sto dni po trku z Marcom Bezzecchijem v Mandaliki pa se je vrnil še na dirkalne steze.