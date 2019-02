Marquez po prvih krogih: Poškodba je problematična, a sem optimističen

Marc Marquezje pred dnevi prvič po operaciji leve rame, ki jo je prestal 4. decembra, in prvič po novembru lani, ko so bila na sporedu testiranja v Jerezu, sedel na motocikel. Čeprav je bil to 'zgolj' minimoto motocikel, je sedemkratni svetovni prvak dobil številne odgovore, kako je potekala njegova rehabilitacija in kako se bo telo odzvalo, ko bo sedel na svojo motoGP Hondo. V sredo (6. februarja) bodo namreč v Sepangu na sporedu prva tridnevna zimska testiranja in Marc bo kljub temu, da še ni popolnoma okreval, poskušal narediti čim več krogov.

"Vsi dirkači moramo imeti 'prazne glave', ko se usedemo na motocikel, a tokrat bo drugače, saj dolgo časa nisem sedel na njem. Tokrat bom imel kar 14 ur časa, da razmišljam o občutkih. Sedel sem na motociklu, dobil občutke pri zaviranju in pri odpiranju plina, ter uporabi sklopke," je pred odhodom v Malezijo španskim novinarjem zaupal trikratni zaporedni prvak elitnega motociklističnega razreda.

"Opravil sem nekaj krogov in res sem dobil veliko odgovorov, kako poteka rehabilitacija, ki bi sicer po prvotnem načrtu lahko trajala tudi pet mesecev, a smo vse skupaj pospešili. V Maleziji me sedaj čaka veliko dela,"je nadaljeval Marc, ki je na motocikel sedel na dirkališču Alcarras v bližini rodne Cervere. "Vse je potekalo po pričakovanjih. Največje sile sem občutil na levi strani, ko sem zaviral, tam mi bolečine v rami povzročajo največ težav. Čaka me še veliko dela, v Maleziji bom potrpežljiv, saj je glavni cilj, da sem stoodstotno pripravljen do uvodne dirke v Katarju,"še doda Marquez, ki bo v letošnji sezoni lovil že šesti naslov v elitnem razredu motoGP, skupno pa že osmega.