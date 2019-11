Marquez: Želel sem 'kopirati" Fabia, pa sem le še poletel

Marc Marquez ima že v "žepu" naslov svetovnega prvaka, a mu želje in motiva ne manjka. Tudi v Sepangu meri na zmago, največji konkurent pa mu je v zadnjem času mladi francoski dirkač Fabio Quartararo . Tako se dogaja, da mora svetovni prvak vsak trening in tudi kvalifikacije odpeljati na "polno", saj je 19-letni Francoz v zelo dobri formi. To je dokazal tudi v kvalifikacijah pred VN Malezije, saj je zasedel prvo mesto pred Maverickom Vinalesom in Francom Morbidellijem , trojica bo dirko začela iz prve vrste.

Marc Marquez je bil na koncu kvalifikacij šele na 11. mestu, padec pa je bil izjemno spektakularen. "Dobro sem. Seveda me vse telo zelo boli, bil je hud padec," je takoj po padcu dejal Španec. "Motocikel smo pripravili, da bo v dobrem ritmu, vendar nam ni šlo po načrtih, posebej pri spremembah smeri, motocikel je bil malce nestabilen. Mogoče sem preveč agresivno spremenil smer vožnje in moram iskreno povedati, da sem bolj razočaran nad tem, da bom startal kot 11., kot pa zaradi padca. Moj padec na Tajskem je bil podoben, a danes sem mogoče pretiraval. BIl sem za Quartararojem, spremenil je smer in želel sem ga "kopirati". Posem sem le še "poletel," je še dejal Marquez. Najbolj si je potolkel obe koleni in komolca, pa tudi ramenski del je utrpel grd udarec. Na zdravniškem pregledu so ugotovili, da ni zloma ali notranjih poškodb, bo pa Španec opravil v nedeljo zjutraj opravil še dodaten preventivni zdravniški pregled.