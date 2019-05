Marquez po zmagi v Le Mansu: Moj cilj je bil jasen - nadzorovati dirko

Peta dirka kraljevega razreda motoGP je pripadla vodilnemu v skupnem seštevku Marcu Marquezu, ki po VN Francije ni skrival zadovoljstva nad raznolikostjo in dinamičnostjo letošnje sezone. Priznal je, da se je njegova taktika v primerjavi z lansko sezono nekoliko spremenila, slog dirkanja pa pozitivno vpliva tudi na njegovo samozavest.

Aktualni svetovni prvak Marc Marquez, ki si je že na sobotnih kvalifikacijah v Le Mansu zagotovil najboljši startni položaj, je bil najbolj prepričljiv tudi na nedeljski dirki za VN Francije. Španec je vse od začetka nadziral potek dirke si zagotovil zadostno prednost za (mirno) tretjo letošnjo zmago. Širok nasmeh na njegovem obrazu, ki smo ga zdaj ljubitelji karavane motoGP že vajeni, je razkrival veliko zadovoljstvo, a ne le nad novo zmago, temveč tudi nad raznolikostjo aktualne sezone. "Lani smo skušali najti najboljši čas kroga s čim poznejšim zaviranjem. Letos smo z zaviranjem morda nekoliko izgubili, vendar pa smo zato pridobili veliko na drugih področjih. Sam menim, da je to pravi način. Najboljši čas zdaj skušamo doseči še na druge načine. Tako lahko uporabljam več različnih pnevmatik in več različnih stilov vožnje," je po dirki zagotovil Marquez in nadaljeval: "Lahko vozim tako kot lani ali pa kako drugače in to mi daje potrebno samozavest ter konsistentnost."

Aktualni svetovni prvak motoGP Marc Marquez je brez večjih težav dobil peto dirko sezone v francoskem Le Mansu. FOTO: AP

Sezona se sicer ni začela po nareku Španca, na prvi dirki je za las slavil Andrea Dovizioso, dirko za VN Amerik, kjer je bil do te sezone še neporažen, pa mu je odnesel padec v vodstvu. Lani je zbral devet zmag in si izboril peti naslov prvaka med elito, vendar pa se je njegova taktika v tem času nekoliko spremenila. "Lani sem bil morda zelo hiter na kvalifikacijah, letos pa sem zato močnejši na dirkah," je priznal Marquez. V cilj na francoskem dirkališču je pripeljal pred dirkačema ekipa Ducati: Doviziosom in Danilom Petruccijem.

"Veseli smo te zmage, ki je potrdila, da smo v zadnjem obdobju v odlični formi," je dejal Marquez. FOTO: AP